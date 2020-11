Kezban isminin anlamı nedir? Kezban ne demek?

Kezban ismi sözlüklerde ve birçok yerde ev hamını anlamına gelmektedir. Farsça bir kelimedir. Ked-bânû kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Kezban ismi İslam dininde "tükezziban" ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple ismin anlamı yanlış anlaşılmaktadır. Kezban ismi Farsçadan "Kedban" kelimesinden türemiştir. "Kedban" kelimesi Türkçe karşılığı ev hanımı manasına gelmektedir.

Kezban İsminin Özellikleri Nelerdir?

Kezban isminin özelliklerinin başında özgürlükçü özellik gelmektedir. Özgürlüklerine düşkün ve gezmeyi seven kişilerdir. Cesaretli insanlardır. Kişiler karşısında ikna kabiliyetleri yüksek kişilerdir. Güzel şeyler kendilerinde toplamayı severler ve can sıkıcı olaylardan hoşlanmazlar. Can sıkıntısına gelemezler. Düzenli insanlardır. Belirsizlikten hoşlanmazlar.

Plan dahilinde ilerlerler ve her konuda çok titizlerdir. İleriyi görmeyi severler ve sürprizlerden hoşlanmazlar. İş hayatlarında olduğu gibi özel hayatlarında da programlıdırlar. Karşı cins ile ilişkilerinde planlı hareket etmeyi severler. Bu sebeple karışıklığı sevmezler.