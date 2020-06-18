Keyifli bir etkinlik önerimiz var: Patates kafadan yüz tamamlama

Tamamlama çalışmaları çocukların zihinsel gelişimi ve hafızada tutma becerileri için oldukça faydalıdır. Çocuklar 18. ayda sonra 2 parçalı puzzle ve yapboz tarzı etkinlikleri oynamaya başlar, 2-3 yaşında 4-12 parçalı, 3-5 yaş arası ise 12-50 arası olmak üzere devam eder.

Çocuklarınız ile bünyesinde hem yüz ifadesi hem de tamamlama çalışmasını barındıran küçük bir parça-bütün çalışması yapabileceğiniz bir etkinlik için...

Malzemeler:

Karton

Cırtcırt

Renkli kalemler

Yapılışı:

• Kartona farklı ifadelerde ağız, burun, göz ve kulak çizilir.

• Kartona kadın ve erkeği temsil edecek figürlerde saç, şapka, aksesuar vs. çizilir.

• Çizilen figürler renkli kalemler ile boyanır.

• Kartona insan yüzü çizilir. (Benim oğlum Patates Adam şarkısını çok sevdiği için biz patates kafa çizdik.)

• Çizilen insan yüzüne cırt cırt yapıştırılır.

• Cırt cırtın bir diğer parçası boyanan yüz figürlerinin arkasına yapıştırılır.

• Etkinlik hazır, iyi eğlenceler...

Kazanım: Takıp çıkarma sırasında küçük kas becerileri desteklenir. Duyguları öğrenmesine yardımcı olur. Etkinlik sırasında sohbet edilerek dil gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.