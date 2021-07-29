Kevser isminin anlamı nedir? Kevser ne demek? Kevser adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kevser, Kuran'ı Kerim'deki en kısa surenin adıdır. Hem Kuran'da hem de çeşitli hadis kaynaklarında cennetteki Kevser adlı nehirden bahsedilir. Kelimenin sözlük anlamı ise bolluk ve berekettir. Kevser ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Kevser ismini taşıyor. İran, Afganistan ve Irak başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kevser İsminin Anlamı Nedir? Kevser Ne Demek?
Kevser isminin toplam dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Cennetteki bir nehrin adı.
İkinci Anlamı: Sırat köprüsünün altındaki bir havuzun adı.
Üçüncü Anlamı: Hem maddi hem de manevi bolluk, bitim tükenmeyen nimet, ihsan, lütuf
Dördüncü Anlamı: Hz. Aişe'nin lakabı
Kevser İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 1
Sembol rengi: Yeşil
Kevser İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Kevser isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Allah'ın verdiği nimetlere ve sınırsız lütfa şükreden
2- Günahları için tövbe eden ve mağfiret dileyen
Kevser Adının Kökeni
Kevser ismi Arapça kökenlidir.
Kevser İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Fatma
2- Nur
3- Sezen
4- Nimet
5- Sacide
6- Müzeyyen
Kevser İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Toplam 3 ayetten oluşan Kevser Suresi, Kuran'ı Kerim'in 108. ayetidir. Ayette tüm Müslümanlara, Rableri için namaz kılıp kurban kesmeleri emredilir.