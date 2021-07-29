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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:14 | Son Güncelleme:

Kevser isminin anlamı nedir? Kevser ne demek? Kevser adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Kevser isminin anlamı nedir? Kevser ne demek? Kevser adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kevser, Kuran'ı Kerim'deki en kısa surenin adıdır. Hem Kuran'da hem de çeşitli hadis kaynaklarında cennetteki Kevser adlı nehirden bahsedilir. Kelimenin sözlük anlamı ise bolluk ve berekettir. Kevser ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Kevser ismini taşıyor. İran, Afganistan ve Irak başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Kevser İsminin Anlamı Nedir? Kevser Ne Demek?

 Kevser isminin toplam dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Cennetteki bir nehrin adı.

 İkinci Anlamı: Sırat köprüsünün altındaki bir havuzun adı.

 Üçüncü Anlamı: Hem maddi hem de manevi bolluk, bitim tükenmeyen nimet, ihsan, lütuf

 Dördüncü Anlamı: Hz. Aişe'nin lakabı

 Kevser İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 1

 Sembol rengi: Yeşil

 Kevser İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Kevser isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Allah'ın verdiği nimetlere ve sınırsız lütfa şükreden

 2- Günahları için tövbe eden ve mağfiret dileyen

 Kevser Adının Kökeni

 Kevser ismi Arapça kökenlidir.

 Kevser İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Fatma

 2- Nur

 3- Sezen

 4- Nimet

 5- Sacide

 6- Müzeyyen

 Kevser İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Toplam 3 ayetten oluşan Kevser Suresi, Kuran'ı Kerim'in 108. ayetidir. Ayette tüm Müslümanlara, Rableri için namaz kılıp kurban kesmeleri emredilir.

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