Keten Tohumu Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Keten Tohumu Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Cildi, saçları ve göz sağlığını koruyan keten tohumu yağı, sağlık beslenme için uzmanların önerdikleri ek takviyelerden bir tanesidir. Pek çok faydası olan küçük kahverengi renkli keten tohumları, kültürümüze Afrika, Asya ve Amerika mutfaklarından gelmektedir.

Keten Tohumu Yağı Nedir?

Keten tohumu keten bitkisinden elde edilir ve yenilebilir bir tohum türüdür. Keten tohumu yağı, eski Romalılar ve Yunanlar tarafından gıda şeklinde yüzyıllar boyunca tüketilmiştir. Lif açısından zengin ve bitki bazlı bir protein kaynağı olan keten tohumu; sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, B6 ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Keten tohumu elde edebilmek için yetiştirilen keten bitkileri çoğunlukla kısa ve çok dallıdır. Tipik olarak tohumlar yaklaşık 3-4 mm uzunluğundadır. Çoğunlukla parlak, kahverengi ve pürüzsüzdür. Keten tohumlarının bazı yöntemler ile yağı çıkarılır ve keten tohumu yağı elde edilmiş olunur.

Keten Tohumu Yağı Nasıl Elde Edilir?

Bitki tohumlarından yağ elde etmenin iki yolu vardır. İlk yöntem, yağı ısıtarak çıkarmaktır. Diğer bir yöntem ise yağ elde etmek için soğuk pres kullanmaktır. Yağ% 90 doymamış asit içerir. Anadolu yağlı keten tohumu, ortalama% 40 yağ içeriğine sahiptir.

Termal ekstraksiyon yağları sanayide, özellikle boya ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Boyacılar tarafından kullanılan ahşap verniği ve tüm yağlı boyaların ana hammaddesi keten tohumu yağıdır.

Günümüzde soğuk presleme ile üretilen yağ, genellikle bitkisel gıdalara ek olarak kullanılmaktadır. Isıtılarak çıkarılan keten tohumu yağının kimyasal yapısı bozulduğu için gıda takviyesi olarak tüketilemez. Soğuk sıkım ile elde edilen yağ yemek sağlığa çok faydalıdır.

Keten Tohumu Yağı Ne İşe Yarar?

Solunum sistemine iyi gelir.

Deride meydana gelen enfeksiyon hastalıklarına karşı korur.

Sedef, mantar ve egzama hastalıklarına karşı etkilidir.

Bağırsaklarda ve midede meydana gelen sorunları onarır.

Güneş yanıkları sebebiyle oluşan ağrıların iyileşmeyi hızlandırır.

Keten tohumu yağın içinde bulunan omega3 saç sağlığı için yararlıdır.

Yapılan araştırmalarda keten tohumu yağının göğüs ve prostat kanserleri riskini azalttığı görülmüştür.

Deri hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

Menopoz problemlerine karşı etkili olduğu bilinir.

Romatizma ağrılarını azaltabilir.

Antioksidan özelliği nedeniyle bağırsakları temizleyerek sağlıklı çalışmasını sağlar.

Keten Tohumu Yağı Faydaları Nelerdir?

Bir çorba kaşığı keten tohumu yağı, vitamin ve minerallerin yanı sıra bol miktarda protein, lif ve omega3 yağ asidi bakımından zengindir.

Keten tohumu zengin bir ALA (α-linolenik asit) kaynağıdır. Bitki bazlı ALA yağ asitlerinin kalp sağlığı için iyi olduğu gösterilmiştir.

Her keten tohumu bol miktarda lif içerir ve diyet listesine keten tohumu eklemek, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Keten tohumunun yüksek lif içeriği, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayabilir.

Keten tohumunun kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir ve özellikle yüksek tansiyonu olanlar için faydalıdır.

Keten tohumu, bitki bazlı proteinlerin en iyi kaynaklarından biridir.

Vejetaryenler ve veganlar için başka bir protein kaynağıdır.

Keten tohumu, çözünmeyen lif içeriği nedeniyle kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Keten Tohumu Yağı Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu, yağ veya tahıl (öğütülmüş veya ezilmiş) şeklinde kullanılır. Öğütülmüş keten tohumu tohumları hızla bozulacak ve öğütüldükten sonra 24 saat içinde tüketilmelidir. Bu nedenle az miktarda keten tohumu satın alınmalıdır.

Keten tohumu yağı yemeklerde kullanılabilir fakat kızartma yağı olarak ve pişirme amaçlı kullanılmamalıdır. Keten tohumu yağı yoğurt, salata, soğuk mezeler içinde kullanılabilir.

Keten tohumu yağı cilde masaj yaparak da kullanılabilir. Fakat cildin alerjik reaksiyon göstermesine karşı küçük bir bölgede denenmelidir.