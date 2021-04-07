Kestane balı nelere iyi gelir? İşte kestane balının yararları

Haziran ayında arıların kestane çiçeğinden elde ettiği bir bal olan kestane balı, diğer ballara göre biraz daha koyu renklidir. Asit miktarı az olan kestane balı kendine has bir tada ve aromaya sahiptir. Yendikten sonra acı bir tat hissi oluşabilir. Balın çeşidine göre sağlığa etkilerinin de değişebileceğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, kestane balının faydalarını anlattı.

Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balı, çiçek balına göre daha fazla demir, kalsiyum ve potasyum içerir. Demir içeriği yüksek olduğu için kıs mevsiminde tercih edilebilir.

İçeriğinde yüksek miktarda antioksidan bulunur. Böylece serbest radikallerin giderilmesine yardımcı olur ve çok iyi bir anti-agindir. Vücudu yaşlanma etkilerinden korur ve genç bir görünüm sağlar.

B vitamini, C vitamini, demir, antioksidan ve yüksek oranda mineral içeren kestane balı, kasların güçlenmesine, kan dolaşımının hızlanmasına, bağışıklığın kuvvetlenmesine ve metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kış aylarında sık rastlanan boğaz enfeksiyonları ve öksürüğe karşı kestane balı ve karabiber macun haline getirilip ılık su ile tüketilebilir.

Kestane balı nasıl tüketilmeli?

Eğer herhangi bir sağlık problemi yoksa günde 1 tatlı kaşığı tüketimi yeterlidir. Fakat, faydalı olan kestane balı bazı kişiler için zararlı olabilir. Eğer kan şekerinin dengelenmesinde sorun varsa, şeker hastasıysanız, gestasyonel diyabetiniz varsa, PCOS tanısı konulduysa mutlaka bir uzmanına danışılmalı. Ayrıca 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle bal verilmemeli.