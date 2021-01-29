Keskin yüz hatları bu sene de moda olacak

Çene şekli yüz estetiğinde çok önemli bir role sahiptir. Belirsiz ya da profilden geride duran çene şekli yüzün simetrisini olumsuz yönde etkiler. Çene dolgusu ile “üçgen yüz” formunu yakalamak ve yüze daha keskin bir ifade vermek mümkün. Operasyon sonrası hastaların yüzü dikdörtgen formdan üçgen forma dönüşür. Böylelikle yanaklar ve fazla yağ dokusu sebebi ile belirgin olmayan ve estetik açıdan çok önemli olan ideal çene şekli elde edilir.



Çene estetiği bazı durumlarda çok daha komplike olan ve kemik yapısına müdahale edilen, bir süre çiğnemeden dinlenme süresi geçirilmesi gereken cerrahi bir operasyon olabilir. Bazen de yalnızca enjeksiyon teknikleri ile çene ucu ve yanaktaki yağ dokusuna müdahale edilen ameliyatsız prosedürler tercih edilebilir.



Yanak estetiği yüze daha belirgin bir ifade kazandırılabilir



İdeal yüz şeklindeki en önemli kriterlerden biri çene ve yanakların üçgen oluşturmasıdır. Bu yüzün daha genç, daha çekici ve estetik görünmesini sağlar. Yuvarlak ve dolgun yanak görüntüsünün en sık görülen nedeni yanak içi yağlanmadır. Kişi her ne kadar zayıf olsa da yanak bölgesi kendi bedeninden birkaç beden daha büyük durabilir. Yanak estetiğinde ilk hedef yüzü olduğundan daha toplu gösteren bu yağ dokusudur.



Bişektomi ameliyatı yanaklardaki yağları alınarak yanaklarda daha keskin hatlar oluşturmayı hedefler. Operasyon sırasında genel ya da lokal anestezi altında ağızda yaklaşık 1 cm'lik bir kesi yapılır. Bu kesi ile bichat poşetleri çıkarılır. Bu arada bichat poşetlerin çıkarılması yüz fonksiyonlarında herhangi bir kayba yol açmaz. Daha sonra 1 veya 2 kendiliğinden eriyen dikişle kapatılır. Kesi ağız içinde açıldığı için görünür iz bırakmaz. Hasta aynı gün hastaneden taburcu edilir. Ameliyat sonrası tam bir görünüm için 2-3 hafta beklenmelidir. Bişektominin sonuçları kalıcıdır ve bu bölgede tekrar yağ oluşmaz. Bu açıdan hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlar arasında yer alır.