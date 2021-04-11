Kereviz Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Kereviz Kürü Faydaları Ve Tarifi

Kereviz kürü oldukça şifalıdır. İnsan vücuduna pek çok faydası olan kerevizin kürü yapıldığında çoğu hastalığın da önüne geçilebilir. Kereviz kürü güçlü de bir antioksidandır.



Kereviz Kürü Nedir?



Kereviz kürünün birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Sindirim sistemini rahatlatan kereviz kürü sağlığa oldukça faydalıdır. Kan basıncını düzenleyen kereviz kürü iltihap giderici olarak da öne çıkar. Bu kür genel olarak pankreas ve meme kanserine karşı da koruyucu bir görev üstlenir. Ödem giderici olarak bilinen kereviz kürü kilo vermeye de yardımcı olarak bilinmektedir. Kilo vermek isteyen kişiler için kereviz kürü kullanılabilir.



Kereviz Kürü Ne İşe Yarar?



Yüksek oranda antioksidan içeren kereviz kürü tüm hastalıklara karşı kalkan görevi görmektedir. Hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan kereviz kürü kolayca sindirilir. Silisyum ve kalsiyum açısından zengin olan kereviz kürü kemiklerin yenilenmesini ve güçlenmesini de sağlamaktadır. Ayrıca kereviz kürü pH seviyesini de dengeler. Sağlıklı hücreleri koruyan kereviz kürü vücudun mineral değerini de dengede tutar. Bu kür kalp hastalığı riskini azaltır.



Kereviz Kürü Neye İyi Gelir?



Kereviz kürü genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kalp hastalığı riskini de azaltan kereviz kürü sindirim sistemi rahatsızlıklarını da kısa bir sürede iyileştirmektedir. Kereviz kürü kabızlığa ve sindirim bozukluklarına iyi geliyor. Bol miktarda lif olan kereviz bağırsak hareketlerine de iyi geliyor. Kereviz iltihaplanmaların da önüne geçiyor.



Düzenli tüketilen kereviz kürü bronşit, gut, Crohn ve romatoid artrit hastalıklarının şiddetini azaltıyor. Kereviz kürü düzenli tüketildiğinde karaciğer hasarı ile karaciğer hastalıklarını da azaltıyor. Kereviz genel olarak beyin sağlığını iyileştirmekte çok etkilidir. En önemli detokslardan birisi olan kereviz kürü cilt ve saçı da besliyor. Cildin pH dengesini koruyan kereviz kürü enfeksiyon ve iltihaplara karşı savaşıyor.



Kereviz Kürü Nasıl Yapılır? Kereviz Kürü Tarifi



- 5 adet kereviz

- 3 adet limon

- 6 bardak içme suyu

- 1 kase maydanoz

Su dışındaki tüm malzemeler blender yardımı ile parçalanır. Bu malzemeler iyice parçalandıktan sonra su eklenerek iyice karıştırılır. Bu karışım süzüldükten sonra ise kenarda bekletilir. Bu karışım her gün yemeklerden önce 2 bardak kadar tüketilir.



Kereviz Kürü Faydaları



Kerevizin birbirinden çok yararı bulunmaktadır. Kolesterol miktarını dengeleyen kereviz kürü tansiyonu da kontrol altında tutmaktadır. Kereviz kürünü düzenli tüketmek kandaki stres hormonunu da belli ölçüde azaltmaktadır. Kereviz kürü genel olarak damarların gevşemesini sağlar. Bu da kan dolaşımını rahatlatmaktadır.



Kereviz kürü vücudun iltihaplanmasına karşı da oldukça önem taşır. Yüksek oranda su ve lif içeren kereviz kürü sindirim sistemine de yardımcı olur. Kereviz kürünün idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır. Kereviz kürü kanserden korunmaya yardımcı olur. Kereviz kürünün stres ve iltihaplanmaya karşı koruyucu etkisi vardır.



Kereviz Kürü Kullanımı



Sağlığa oldukça faydalı olan kerevizin kürü de doğru bir şekilde yapılırsa oldukça faydalı olacaktır. Kereviz, limon, su ve maydanoz ile hazırlanan kereviz kürü her gün taze olarak yapılmalıdır. Blenderden geçirilen ve hazırlanan kereviz kürü süzüldükten sonra bir kenarda iyice bekletilmelidir. Bu kür yemeklerden de bir saat önce mutlaka en az iki bardak tüketilmelidir. Kereviz kürü 72 saat sonra ara verilerek yapılmalıdır. Kereviz kürü bir hafta yapıldıktan sonra bir hafta ara verilerek yapılmalıdır.