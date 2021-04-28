Keratin Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Keratin Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Keratin yağı en fazla kullanılan bakım yağları arasında yer almaktadır. Keratin saçların yapısında bulunmakta olan besleyici bir proteindir. Özellikle de yıpranmış ve sert saçlar için kullanılmakta olan keratin yağı kabarık saçlar için de kurtarıcı bir bakım yağı olma özelliğine sahiptir.

Keratin Yağı Nedir?

Keratin yağı, saç yağlarının keratin proteinleri ile karıştırılması sonucunda ortaya çıkan bir yağ olarak bilinir. Hidrolize edilen keratin yağı özellikle saç bakımında ve cilt bakımında en fazla kullanılan bakım yağları arasında yer almaktadır. Saçları besleyici özelliği sayesinde çok kullanılmaktadır.

Keratin Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Keratin, en fazla tırnaklarda, saçlarda ve dişlerde bulunan bir maddedir.

Keratin proteini üretilebilmesi için bioteknoloji kullanılması gerekmektedir.

Nano düzeyde üretilmekte olan keratin oldukça küçük parçalar halinde üretilir.

Orijinal bir keratin yağının fiyatı ise oldukça yüksek olmaktadır.

Doğal keratin yağı yapımı evde yapılması mümkün olmayan bir yapıdadır.

Keratin Yağı Ne İşe Yarar?

Keratin yağının işe yaraması için öncelikli olarak kullanılan ürünün orijinal olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Özellikle saç bakımı için çok etkili bir ürün olarak bilinmektedir.

Yıpranmış saçları onarıcı bir etkisi bulunur.

Saçları nemlendirir ve yumuşatır.

Saç tellerini kalınlaştırarak daha dolgun ve sağlıklı görünen saçlar ortaya çıkarır.

Yapılan işlemler ile birlikte saçın çok daha kolay bir şekilde şekil almasını sağlar.

Saçlara yapılan keratin bakımı ile ısıya daha dayanıklı saçlar elde edilir.

Keratin Yağı Neye İyi Gelir?

Keratin yağı kuaför sektörünün vazgeçilmez ürünleri arasında yer almaktadır. Keratin yağı kullanarak yapılan saç bakımları ile daha sağlıklı saçlara sahip olmanız mümkündür.

Keratin yağı ile saçlarınızda oluşan mat görüntüden kurtularak daha canlı ve parlak bir görünüm elde etmesini sağlayabilirsiniz.

Üstelik saçlaeınız kullanılan bakım yağı sayesinde daha dayanıklı bir hale gelir.

Keratin yağı kullanan kişilerde saça şekil verme işlemi daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Keratin yağı ile sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

Keratin Yağı Faydaları

Saçınız için kullandığınız keratin yağı, içerdiği maddeler ile saçı yumuşatır.

Keratin yağı zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu bir etki oluşturur.

Saçta oluşan kırıkları önler ve saçları dolgunlaştırır.

Saçlara parlaklık veren bir yapıdadır.

Yıpranmış ve yanmış saçları onarıcı bir etkiye sahiptir.

Özellikle zorluk çıkaran ve problemli saçlar için son derece tavsiye edilmekte olan bir bakım yağıdır.

Su geçirmeme özelliği sayesinde keratin bakım yağı sürülen saçlar daha uzun süreli bir kullanım ömrü sunmaktadır.

Keratin Yağı Nasıl Kullanılır? Keratin Yağı Kullanımı