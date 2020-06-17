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GeriÇocuk Sağlığı Kepçe kulak çocuğunuzun psikolojisini bozmasın
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Çocuk Sağlığı
Kaynak: İHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Kepçe kulak çocuğunuzun psikolojisini bozmasın

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Kepçe kulak çocuğunuzun psikolojisini bozmasın
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Estetik Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahîsi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, kepçe kulağın okul çağına gelen çocuklarda psikolojik problemlere sebebiyet verdiğini söyledi.

Baş ile kulak arasındaki açısının normalden daha geniş olmasının kepçe kulak diye tabir edildiğini belirten Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Bu durumda kulak normalden daha büyük görünür. Kulak kıvrımlarında bozulma da buna eşlik edebilir. Kepçe kulak fiziksel bir sağlık sorunu değildir. Ancak özelikle okul döneminde psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilir. Arkadaşları tarafından alay edilme, kulakları saçlarına saklanması, öz güven kaybı ve birtakım psikolojik sorunlara sebep olur. Kepçe kulaklarda şeklinin düzeltilmesinin yolu ameliyattır. Kulak gelişimin büyük kısmı 5 ve 6 yaşlarında tamamlandığı için okul döneminden önce ameliyat tavsiye edilir. Böylece okulda oluşabilecek sosyal ve psikolojik sıkıntıların da önüne geçilebilir" dedi.

Kepçe kulak ameliyatında yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi ile operasyonları yapmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Hasdemir, "Kulak arkasında yapılan bir kesi ile kulak şekli ve açısı düzeltilerek. Arzu edilen kulak şekli oluşturulabilir. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Hastalar kısa sürede sosyal hayatlarına dönebilir. Hastaların 3 ile 4 hafta kulak örtüsü ve koruyucu bandana takmaları tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

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