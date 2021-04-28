Kenevir Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kenevir Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kenevir yağı pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. İlk başta kansere olan bağışıklığı gelmektedir. Bağırsak ve cilt hastalıklarında etkili olduğu bilinmektedir. İçerisinde GLA yağ asidi ve omega3 bulundurmasıyla bağışıklık sistemini önemli derecede güçlendirmektedir. D vitamini içeren ve kalsiyum emilimi hızlandıran tek bitkidir. Kenevir yağı cilt ve saç için üretilen kozmetik ürünlerinin üretiminde sık olarak kullanılmaktadır.

Kenevir Yağı Nedir?

Kenevir bitkisinin tohumlarının soğuk sıkım ile yani yüksek ısı kullanılmadan sıkılması ile elde edilen ürün kenevir yağıdır. Gıdalar hazırlanırken ve pişirilirken kullanılabilir. Kenevir yağı, çok az miktarda sağlık açısından zararlı olan doymuş yağ içerir ve besin değeri oldukça yüksektir.

Kenevir Yağı Nasıl Yapılır ve Nasıl Elde Edilir?

Kenevir yağı, kenevir tohumlarının soğuk sıkım yöntemi ile elde edilir. Yüksek ısıya maruz kalan besinler tüm minerallerini kaybettiğinden dolayı bitkisel yağların üretiminde yüksek ısının kullanılmaması en sağlıklı yöntemdir.

Kenevir Yağı Neye İyi Gelir?

Kenevir yağı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücudu kanserden korur. Araştırmalara göre özellikle beyin, göğüs ve akciğer kanseri üzerinde olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir.

Özellikle Romatoid Artrit gibi eklem ağrılarına neden olan pek çok eklem ağrısı türü üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir.

İnsilün direncini vücutta artırarak şeker isteğini düşürür. İştahın azalmasını sağlayarak sağlıklı kilo kayıpları sağlar. Daha iyi diyet sonuçları için rahatlıkla kullanılabilir.

Çözünebilen lifler içermesi sebebiyle bağırsak sisteminin daha düzenli ve aktif çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Bağırsaklarda bulunan yararlı bakterileri besler.

Kenevir Yağı Faydaları

Kenevir yağı sitosterol bileşiği içerdiğinden dolayı kolesterolün düşürülmesine destek olmaktadır.

Kenevir yağı antioksidandır ve damar kireçlenmesini önleyen değerlere sahiptir.

Sivilceli ciltlerde nem sağlar ve hücrelerin yenilenmesine destek olur.

Düzenli olarak kullanıldığında cilt kuruluğunu gidermektedir.

Özellikle kansere karşı etkili bir koruyucudur.

Eklem ve kas ağrıları için tercih edilen sağlıklı bir yağdır.

Şeker ihtiyacını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur.

Et ile beslenmeyen kişiler için yemeklerde bir iki damla kullanıldığında protein kaynağı haline gelir.

Cilt ve saç bakımlarında mucizeler yaratan bir yağdır.

Kenevir yağı linoleik asit içermesi sayesinde erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçerek yaşlanmayı geciktirir.

Omega6 ve omega3 açısından zengin olması sebebiyle bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Hormonları dengeleyici bir özelliğe sahiptir ve özellikle menopoz döneminde kullanımı tercih edilir.

Tırnakları besler ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Vücutta herhangi bir sebeple meydana gelen iltihabın giderilmesinde kullanılır.

Regl dönemlerinde de rahatlatıcı etkisi sayesinde gerginliği azaltır.

Kenevir Yağı Nasıl Kullanılır?

Daha dirençli bir bünye ve güçlü bir bağışıklık sistemi için kenevir yağını şurup gibi günde bir tatlı kaşığı içmek yeterli olacaktır. Kenevir yağından faydalı sonuçlar almak için düzenli kullanılması gerekmektedir. Kısa süre içerisinde etkin sonuçlar beklenmemelidir.

Yemeklerde kullanılmak istendiğinde salatalara yakışan kenevir yağı, kızartma yemekleri için uygun bir yağ değildir. Kenevir yağı 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda bütün etkisini kaybederek zararlı hale gelebilir.

Cilt bakımı için kullanımı ise özellikler kuru ciltlerde masaj yaparak uygulanmalı, saçlar için ise bakım yağına karıştırılarak kullanılmalıdır.