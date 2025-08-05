Kene ısırığıyla başlayan kâbus: Hayatı altüst oldu! ‘Bir türlü geçmiyor, 70 yaşındaki birinin kemiklerine sahibim’ | Bu belirtilere dikkat

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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in Lyme hastalığına yakalandığını açıklaması, İngiltere’de yaşayan Kirstie Haysman ve 13 yaşındaki kızı Harriet’ın yaşam mücadelesini gündeme taşıdı.
Sosyal medyada ilgi gören bu hikâye, Lyme hastalığının çoğu zaman fark edilmeden gerçekleşen bir kene ısırığıyla nasıl başlayıp hayatları derinden etkileyebileceğini gösteriyor
Özellikle bu yıl Türkiye’de de kene ısırığı vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, doğada zaman geçirenlerin kene riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda sıklıkla uyarılarda bulunuyor.
2015’TEN BERİ BİTMEK BİLMEYEN BİR KÂBUS
Kirstie Haysman, 36 yaşında ve Hertfordshire’da yaşıyor. Kendisine ilk önce 2015 yılında romatoid artrit teşhisi konuldu. Ancak zamanla ellerindeki şekil bozukluğu, eklem ağrısı ve şişlikler daha da kötüleşti. “Bir şeyi kaldıramaz hale geldim” diyor Kirstie. Uzun süreli steroid kullanımı kemiklerini öylesine yıprattı ki, bir romatolog ona “70 yaşındaki birinin kemiklerine” sahip olduğunu bile söyledi.
Sağlığı her geçen yıl daha da kötüleşen genç kadın, 2023 yılında eski bir tanıdığının Lyme hastalığı ihtimalinden bahsetmesiyle gerçeği araştırmaya başladı. Kan testleri için Şubat 2024’te Meksika’ya gitti. Sonuçlar pozitifti ve o anda yaşadığı şok tarifsizdi.
Özel bir üniversite hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, Lyme hastalığının teşhisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin, belirtilerinin başka hastalıklarla karışabilmesi olduğunun altını çiziyor. Daha önce Hurriyet.com.tr'den Sedef Batı’ya verdiği demeçte Sönmezoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Lyme hastalığının baş ağrısı, döküntü, ateş, yüz felci gibi belirtilerine benzeyen ve Lyme hastalığı ile karışabilen çok sayıda hastalık vardır. Ancak bu belirtilerin Lyme hastalığı ile ilişkilendirilmesinin en önemli şartı kene temasıdır. Lyme hastalığına benzeyen ve ayırıcı tanıda düşünülen hastalıkların başında kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, ALS, Alzheimer hastalığı, depresyon, romatoid artrit ve multiple skleroz gibi otoimmün hastalıklar gelir.”
JUSTİN TİMBERLAKE VE ÜNLÜLERİN LYME HASTALIĞIYLA MÜCADELESİ
Ünlü pop yıldızı Justin Timberlake de 44 yaşında Lyme hastalığı teşhisini aldı. Hastalık nedeniyle sahnede yaşadığı ağrılar ve yorgunluk, performansını olumsuz etkiledi. Turnesi sırasında aldığı eleştirilerin ardından Instagram’da teşhisini paylaşan Timberlake, “Bu teşhis kesinlikle şoktu. Ancak en azından neden böyle hissettiğimi anladım” ifadelerini kullandı.
Yine Sedef Batı’ya yaptığı açıklamada hastalığın bulaşma şekli hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, şu önemli bilgilerin altını çiziyor:
“Hastalık insana sadece etken olan Borrelia isimli bakterinin Ixodes cinsi kenelerin insanlara yapışması ile bulaşabilir. Başka bulaş yolu yoktur. Kene ısırması eğer kene larva veya nimf denilen, erişkin keneden küçük olan formlarla olursa fark etmek zordur. Eğer kene Borrelia taşıyorsa ve bulaştırdıysa, 1-2 hafta sonra kenenin tutunduğu yerde 5 santimetre çapında, ağrısız kırmızı bir lezyon çıkar. Bu lezyon ortasında nokta olduğu için hedef tahtasına benzetilir. Bu tipik döküntü yüzde 70 hastada görülür. Bu leke dışında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve gözlerde sulanma olabilir.”
LYME HASTALIĞI TEŞHİSİNDE ZORLUKLAR VE YANLIŞ TEŞHİSLER
Doğu Anglia Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Paul Hunter, Lyme hastalığı teşhisinin karmaşık olduğunu ve bazen yanlış teşhislerin konabildiğini ifade ediyor.
Bazı özel kliniklerin, gerçek ya da hayali semptomlar yaşayan hastalara Lyme teşhisi koyduğu, bu yüzden de gereksiz antibiyotik kullanımı ve yanlış tedavilerin ortaya çıktığı uyarısında bulunuyor.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Lyme teşhisi konulan hastaların önemli bir kısmı aslında hastalığa sahip değil. Bu durum, hastaların yanlış yönlendirilmesi ve tedavi sürecinin uzaması anlamına geliyor.
Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, Lyme hastalığının bulaşma riskinin yalnızca kene temasıyla sınırlı olmadığını, bu temasın ardından hastalık gelişmesi için belirli koşulların oluşması gerektiğini vurguluyor. Hürriyet.com.tr’ye verdiği demeçte şu ifadelere yer veriyor:
“Ülkemizde her coğrafi bölgede farklı çok sayıda kene teması olur; ancak Lyme hastalığı tanısı almış hasta sayısı azdır. Her kene teması hastalık bulaştığı anlamına gelmez. Hastalık belirtisi olmayan kişilere sadece kene teması var diye test yapılmaz.”
Daily Mail'in 'I have Lyme disease - so I know what Justin Timberlake might be going through' ile 'The real reason the rich and famous get lyme disease so often - as Justin Timberlake reveals he has the illness that also hit Justin Bieber and Kelly Osbourne' başlıklı haberlerinden faydalanılmıştır.