Kendoku nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? 4 işlem oyunu oynanışı..

Kendoku adı verilen oyun esasında dört işeme dayalı olan bir zeka oyunu olmaktadır. Her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olarak bilinmektedir. Bu oyun sudoku oyunu ile de benzer bazı özelliklere sahip olmaktadır.

Kendoku Oyunu Nasıl Oynanır, Oyunun Kuralları Nelerdir?

Kendoku oyunu, Japon bir matematik öğretmeni tarafından keşfedilen ve dört işleme dayalı olan bir oyun olarak ifade edilmektedir. Dört işleme dayalı olan bu oyunda kurallar herkes tarafından anlaşılacak kadar basit olmaktadır. Her satırda ve sütunda 1'den 4'e kadar olan rakamların bir kez yazılması zorunlu olmaktadır.

Kalın çizgiler ile belirtilmiş her bölgenin içinde bulunan sayılar, o bölgenin köşesindeki işleme tabi tutularak bölgenin köşesinde bulunan sayı elde edilmelidir. Bölge içerisinde rakamların tekrar etmesi durumu mümkün olmaktadır. Her kendoku bulmacasının yalnızca bir çözüm yolu bulunabilmektedir.

Dört İşlem Oyununun Oynanışı Nasıldır?

Kendoku adı verilen ve dört işlem temelli olan bu oyun her kesimden insanın kolaylıkla anlayabileceği ve farklı çözüm teknikleri üretebileceği bir akıl oyunu olmaktadır. Soruları çözmek için uğraşan insanlarda konsantrasyonu ve mantıksal becerileri geliştirdiği belirtilmektedir. Kendoku oyununu oynarken bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle oyuncunun küçük bloklardan başlaması daha sonra büyük bloklara geçmesi gerekmektedir.

Mevcut halde olan tek hücrelerin doldurulması gerekmektedir. Çarpma ve bölme işlemleri yapılırken varsayımlar az olacağı için bu bölgelerin öncelikle çözülmesi oyuncunun işini kolaylaştıracaktır. Tahminlere dayalı olarak hamle yapılmaması gerekmektedir. Oyuncunun kesin ve mantıklı hamleler yapmaya özen göstermesi gerekir.