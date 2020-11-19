Kendinize verebileceğiniz en güzel yılbaşı hediyesi: DNA ışıltısı

Yaş aldıkça ve çevresel faktörlerin etkisi ile cildimiz bozulmalar yaşamaya ve hücresel düzeyde kayıplar vermeye başlar. Özellikle pandemiden dolayı evlerde kapalı kalmak, yüzümüzü maskeyle kapatmak ve alkol bazlı dezenfektanlar kullanmak bu kayıpları hızlandırmaktadır. Bu kayıpların başında, cildin elastikiyetinin ve neminin azalması gelir. SAF DNA Işıltısı cilt tonunu, elastikiyetini ve nemini arttırma konusunda etkinliği kanıtlanmış iyi bir tedavi seçeneği.

Ciltte nem miktarını arttırır

Saf DNA Işıltısı, yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde, “Elektrostatik sünger” gibi davranır ve dokulara derin nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için yararlı bir ortam oluşturur. Ciltte yaşla, çevresel faktörlerle veya yetersiz bakımla azalan nem miktarının tekrar artmasını sağlar.

Antioksidan etki sağlar

Yaşlanma ve zararlı dış etkenler serbest oksijen radikallerinde artışa neden olur. Bu serbest radikaller doku hasarından sorumludur. Güçlü nemlendirmenin yanında, kimyasal yapısı sayesinde serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan’’ bir etki yapar.

Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabiliyor

Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabilen Saf DNA Işıltısı güçlü bir lifting etkisi de gösterir. Olgun ciltlerde kolajeni arttırarak deri elastikiyetini geri kazandırır, spor yapmış etkisi verir. Genç bireylerde kullanımı ise elastikiyet kaybını yavaşlatır. 10-15 gün ara ile 3-4 seans uygulandığında, ciltte oluşan yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirir. Saf ve yeni nesil DNA fragman zincirleri içerdiğinden, alerjik reaksiyonlar dahil yan etkisi bulunmayan uygulama ile daha sağlıklı, daha genç, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmanız mümkün.