Kemikleri güçlendiriyor, kansızlığı gideriyor... Kuru incir diyet listelerinin de vazgeçilmezi

Besin değeri yüksek olan kuru incirin içerisinde A, B, C vitamini; kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, manganez ve lif bulunur. Bir adet kuru incir yaklaşık 50 kalori civarındadır. Bu nedenle bir porsiyon meyve yerine bir adet tüketilmesi önerilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, kuru incirin sağlığımıza olan etkilerini sıraladı.

- Bağırsak sağlığını korur: İçeriğindeki lif oranı sayesinde bağırsakları düzenler ve toksinlerin dışkı ile atılmasını sağlar.

- Kansızlığı giderir: Demir içeriği sayesinde kansızlık tedavisi gören kişilerde tüketimi önerilir.

- Kalp sağlığını korur: İçeriğinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar, kan damarlarına zarar veren serbest radikallerin yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar, kalp hastaları için risk teşkil eden yüksek tansiyonun da dengede kalmasını sağlar. Yapılan çalışmalarda kuru incirin kandaki trigliserit miktarını düşürdüğü de gözlemlenmiştir.

- Kemikleri güçlendirir: İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum miktarı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Yaklaşık 1 kase kuru incirde sağlıklı bir yetişkinin ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %25’i bulunur.

- Kansere karşı savaşır: İncirde bulunan antioksidanlar hücre yapısının bozulmasına neden olan serbest radikaller ile savaşır ve kansere karşı koruyucu görev üstlenir.

- Kan şekerini kontrol altında tutar: İçeriğindeki klorojenik asit özelliği diyabet nedeniyle yükselen kan şekerini kontrol altına alır. Ayrıca potasyum ve lif sayesinde de kan seviyesinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.

- Afrodizyaktır: Cinsel gücü arttırır. İçeriğindeki magnezyum, çinko ve manganez üreme sağlığı üzerinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle kuru incir hem doğurganlık hem de cinsel güç açısından önemlidir.

- Antioksidan seviyesi: Antioksidan miktarı açısından oldukça zengindir. Diğer bir önemli nokta ise yapılan çalışmalarda diğer antioksidan (C ve E vitamini içeren) besinler ile karşılaştırıldığında, fenol adı verilen üstün kaliteli antioksidan içeriği ile daha kuvvetli bir antioksidan besin olduğudur.

- Kilo kontrolüne destek olur: Hem kan şekeri dengesini sağlar hem de lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırdığı için kilo kontrolüne destek olur. Ayrıca kilo verme sürecinde önemli bir nokta olan bağırsak düzeninin sağlanmasına da destek olduğu için diyetlerin baş tacıdır diyebiliriz.

- Yüksek tansiyonu önler: Yüksek tuz tüketimi sonucu vücutta yükselen sodyumu dengelemek için etkili bir besindir. Çünkü bir adet kuru incirde 129 mg potasyum, 2 mg sodyum bulunur. Yani tansiyon yükseldiği zaman kuru incir sayesinde sodyum-potasyum dengesi sağlayabilir, tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.

- Cildi güzelleştirir: Pek çok antioksidan vitamin ve mineral içeren kuru incir cildinizi gençleştirir ve cilt problemleri yaşama ihtimalinizi azaltır.

Tüketirken dikkat!

Özellikle porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Bir porsiyon meyve yerine bir adet tüketebilirsiniz. Ayrıca diyabeti olanlar ve hamileler yanında mutlaka yağlı tohum veya süt grubu ile beraber tüketmelidir ki kan şekeri dengeleri bozulmasın.

Vücut direncinin yüksek olmasını sağlıyor

Yüksek lif değerine sahip olan ve vücudun tatlı isteğinin tamamen doğal bir şekilde bastırılabilmesine yardımcı olan kuru incirin diyet programlarında sıklıkla yer verilen meyveler arasında yer aldığını belirten Diyetisyen Tuğçe Sert, "İnsan sağlığı açısından olumlu katkıları vardır. Kuru incir, besin değerleri sayesinde hem sağlıklı yaşama hem de diyet programlarına önemli katkı sağlar. Yaklaşık 20 gram olan 1 adet kuru incir 50 (kcal) kalori değerine sahiptir. En fazla lif içeren kuru meyvelerden biri olarak, başta kabızlık olmak üzere pek çok sindirim sistemi sorunlarına karşı iyi gelir. İçerdiği yüksek miktardaki lif miktarı sindiriminin daha rahat çalışmasına yardımcı olarak aynı zamanda diyet yaparken, kilo vermeye de yardımcı olur. Kuru incir; magnezyum, kalsiyum ve K vitamini yönünden çok zengindir. Bu sebeple özellikle bayanlar için çok büyük önem taşıyan kemik güçlenmesini destekler. Özellikle belirli yaştan sonra kadınlarda sıklıkla görülen kemik erimesi rahatsızlığına karşı tüketilmesi gerekir. Kalp sağlığı, meme kanseri, kolesterol ve tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarına karşı da vücut direncinin daha yüksek olmasını sağlar." diye konuştu.

Diyet listelerinde sık sık tercih ediliyor

Diyetisyen Tuğçe Sert, kuru incirin diyet listelerindeki yerini şöyle anlattı: "Diyetisyen programında da sıklıkla tercih edilen kuru incir, bu yönüyle diyetin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır. Yüksek miktarda lif içerdiğinden sindirim sisteminin daha rahat ve stabil şekilde çalışmasına yardımcı olduğundan diyet listelerinde sıklıkla kullanılır. Diyetisyenin belirleyeceği miktarda günlük olarak belirli öğünlerde tüketilebilir."