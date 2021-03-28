Kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor! Kemik suyu nelere iyi gelir ve nasıl kullanılır?

Kemik suyu her yaştaki birey için oldukça faydalı. Bağışıklığı koruyor, sindirimi düzenliyor, kas ve kemiklerin gelişimini destekliyor. Bunlar kemik suyunun sağlığa etkisinden sadece birkaçı. Peki kemik suyu nelere iyi gelir ve nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

Kemik suyu veya et suyu, mutfaklarda sıklıkla tercih edilen ve yemeklere lezzet veren bir besin. Oldukça değerli bir gıda olan kemik suyunun soğuk algınlığı ve grip gibi durumlar için en bilinen anne tedavisi olmasının yanı sıra eklemler, deri, akciğerler, kaslar ve kan gibi bağ dokularını etkileyen rahatsızlıklar için de kullanıldığını belirten Diyetisyen Şevval Güzel, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Kemik suyunun faydaları nelerdir?

Özellikle çok fazla bağ dokusuna sahip olan kemikler, vücudumuz için gerekli kolajen, jelatin, mineral ve amino asitlerin harika kaynaklarıdır. Kolajen bir bağ dokusu proteini olduğu için eklemlerde, kıkırdaklarda ve kemikte bolca bulunur.

İnsan vücudunda en çok bulunan ve 25 yaşından sonra zamanla azalan yerinin tamamlanması gereken kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek, aynı zamanda cilt bütünlüğü başta olmak üzere tüm doku ve organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak gibi önemli işlevleri üstlenmektir.

Kemik suyu, vücudunuzda azalan kolajeni yerine koymanız için idealdir. Ancak rutinde kemik suyu tüketimi kan kolestrol düzeylerini arttırabileceği için kalp damar hastalığı veya kolesterol yükseğiyle ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa kemik suyu tüketiminden kaçınılması oldukça önemli.

Kemik; kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve diğer eser elementlerden zengindir. İlik; A vitamini, K vitamini, çinko, demir, manganez, selenyum, omega-3 ve omega-6 içerir. Tüm bu besin öğelerinin vücuda sayısız faydaları vardır.

Eklem ağrısı olanlar için tedaviye destek açısından iyi bir kaynaktır. Eklem sağlığını desteklerken aynı zamanda eklem ağrılarını azaltır ve osteoartrit semptomlarını hafifletir.

Kemik ve kıkırdak kolajen içerir, kolajene gerekli ısıl işlem uygulandığında jelatine ve pek çok önemli aminoasite dönüşür.

Jelatinin yapısından dolayı besinlerin bağırsaklardan geçişini kolaylaştırdığı bilinmektedir, yani kabızlığa karşı olumlu etki gösterir diyebiliriz.

Kemik suyunda bulunan glisin ve arjininin iltihap önleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Kemik suyunun bağışıklık üzerine olumlu etkileri vardır. Özellikle kış aylarında hem yetişkinler hem çocuklar için hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

Zengin aminoasit içeriğiyle pek bilinmez ama iyi bir sporcu içeceğidir.

Kadınlarda hormonal dengeyi sağlar, sıkılaştırıcıdır. Yapılan araştırmalar selülit görünümünü %9 oranında azalttığını göstermiştir.

Hücre gençleşmesini arttırır, vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır. Tırnak ve cildinize en iyi bakımı yapar.

Ruh halinizi dengeler, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Sinir iletimini destekler; uykusuzluk ve yorgunluğun azalmasında etkilidir.

Kemik suyu nasıl kullanılır?

Kemik suyu farklı şekillerde tüketilebilir. Tüketim miktarı ile ilgili net bir bilgi yok ancak günde ortalama 1 çay bardağı tüketilmesi uygun olacaktır. Çorba, pilav ve güveçte yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Mesela kimyon, bulgur, maydanoz ve kemik suyuyla harika bir pilav yapabilirsiniz. Yoğun bir günün ardından rahatlamanıza yardımcı olması için geceleri biraz limon ile sıcak bir bardak içebilirsiniz. Lezzeti sizin tarzınıza göre değilse, tat katmak için farklı baharat kombinasyonlarını da deneyin. Çok olmamak kaydıyla tuz, karabiber, sarımsak, zerdeçal, zencefil, pul biber eklenebilir.