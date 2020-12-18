Kekik yağının faydaları nelerdir?

Nasıl ve ne şekilde kullanılmasının bilinmesi gerektiğini belirten Dr. Samira Gasımlı, kullanım miktarının da önemli olduğunu belirtti. "Çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydası olmaz" diyen Gasımlı, "Kekiğin ve yağının faydaları farklıdır. Kekiğin yağı kekiğin bitkisinden çok daha etkilidir" dedi.

Bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonlardan koruyor

"Kekik yağında bulunan carvacrol isimli madde bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine katkı sağlar, sindirim sistemini güçlendirir, kalp hastalıkları riskini azaltır" diyen Samira Gasımlı, kekik yağının faydalarını şöyle sıraladı:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok etmeye yardımcı olur.

- Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

- Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

- Sindirim sistemini güçlendirir.

- Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

- Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkların riskini azaltır.

Ödem atmaya da yardımcı oluyor

Günümüzde bazı bitki çayları içerisinde özellikle kullanılan kekik bitkisinin, vücuttan toksin atımına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda ödem atma ve kilo verme sürecinde de olumlu etkiler gösterdiğini belirten Hülya Çağatay, diğer faydalarını da şöyle anlattı: "Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etkiye sahip olan kekik bitkisi bunun yanı sıra şeker hastalığında ve yüksek kolesterolde olumlu sonuçlar oluşmasına neden olabiliyor. Bu özellikleri ile kekik, en başta tümör oluşumunu engelliyor, şeker hastalığına iyi geliyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engelliyor."