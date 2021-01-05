Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl tüketilmeli?

Kefir bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok hastalığa karşı da kalkan görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, tam bir probiyotik deposu olan kefirin faydalarını şu şekilde sıraladı:

- Kefir vücuttaki hücrelerin yenilenmesinde oldukça etkilidir ve kanser hücrelerinin gelişmesini engeller. Düzenli olarak tüketilen kefir tümör oluşumunun önüne geçer.

- Probiyotikler sayesinde kefir yaşlanmanın önüne geçer ve ciltteki hücreleri yeniler.

- Sakinleştirici özelliği ve enerji vermesi sayesinde kullananlar kendini daha sağlıklı ve dinç hisseder.

- Kefir bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir besindir. Kefir, bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bakteri ve virüslerle savaşır.

- Kefirin içeriğinde bolca bulunan probiyotik bağırsakların ve midenin korunmasını aynı zamanda düzenli çalışmasını sağlar. Sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça etkili rol oynar. Eğer ki kabızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 bardak kefirden destek alabilirsiniz.

- İmmün sistemi güçlendirmesi ile inflamatuar göstergelerde iyileşmeler sağlayıp, alerji ve astımı önler.

- İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle büyüme dönemindeki çocukların ve ileri yaştaki kişilerin kemik sağlığı açısından tüketmesinde fayda vardır.

- Kolesterolü düşürür. Tansiyonun dengelenmesini sağlar,

- Enerji verir, kronik yorgunluğu önler. Metabolizmanın çalışmasını sağlar,

- Uyku sorunlarının önüne geçer.

- Kan şekerini düşürür.

- Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

Nasıl tüketilmeli?

Büşra Çengel, kefir tüketimiyle ilgili de şu önemli bilgileri verdi: "Çocukluk döneminde gelişime olan faydası sebebiyle ara öğünde 1 bardak kefir tüketilmesi çocukların kemik gelişimine oldukça katkı sağlayacaktır. Yetişkinlerde ise günün her saatinde kefir tüketilebilir. Günde en fazla 2 bardak olacak şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Ara öğünlerde kefir tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız."

Düzenli olarak tüketilirse...

Düzenli olarak kefir tüketiminin vücuda etkilerini anlatan Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, "Düzenli olarak, 6 ay süre ile günde 500 ml kefir tüketildiği zaman kefirin organizma üzerinde stabilize edici, gençleştirici bir etki gösterdiği, bağışıklık sistemini geliştirdiği belirtiliyor. Ayrıca karaciğer, safra, böbrek, kan dolaşımı, kalp metabolizmasını düzelttiği, kireçlenmeyi önlediğini öne süren bilgiler de inceleniyor. Muhtemelen doğru. Çünkü kefir mükemmel bir detoks sağlıyor." dedi.