Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilmeli? Keçiboynuzu pekmezi aç karnına mı içilir tok karnına mı...

Keçiboynuzu pekmezi, pekmezler arasında en yüksek besin değerine sahip olanlardan birisidir ve pek sağlık açısından sayısız yararı olan çok önemli bir besin olup mutlaka tüketilmesi önerilmektedir.

Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilmeli?

Üzüm pekmezi ülkemizde hemen her yörede bilinmekte ve üretilmektedir. Keçiboynuzu pekmezi ise daha az bilinen ve daha yöresel bir ürün olarak tanınan bir pekmez çeşididir. Çünkü sadece üzüm pekmezi değil çok farklı meyvenin pekmezi üretilebilmektedir. Örneğin, dut pekmezi ya da kayısı pekmezi gibi.

Fakat beslenme uzmanlarının da altını çizdiği gibi keçiboynuzu pekmezinin besin değeri oldukça yüksek ve vücuda son derece yararlı olan maddeleri içermektedir. Keçiboynuzu hem toz hem de pekmez şeklinde tüketilebilmektedir. Protein yönünden zengin olan keçiboynuzu magnezyum, çinko, fosfor ve mineraller içermektedir. Tam bir şifa kaynağı olan keçiboynuzu E, D, B ve A vitamini içermektedir. Keçiboynuzu ve keçiboynuzu pekmezinin başlıca faydaları şunlardır:

Keçiboynuzu damar tıkanıklıklarını giderme özelliğine sahip

Kanı temizleme özelliği ile bilinmektedir.

Özellikle kış aylarında bronşit hastalıklarına da iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı bire bir etkilidir.

Keçiboynuzu balgam söktürücü özelliği sebebiyle öksürüğü azaltabilmektedir.

Keçiboynuzunun ayrıca sindirim sistemi üzerinde de çok olumlu etkisi bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin dostu bir besin olan keçiboynuzunun pekmez şeklinde tüketimi tavsiye edilmektedir.

Keçiboynuzu ayrıca cildi güzelleştirir ve cildin yaşlanmasını geciktirir.

Az bilinen başka bir özelliği de keçiboynuzunun diş sağlığı üzerindeki faydalı etkisidir.

Antioksidan özelliğe sahip keçiboynuzunun her şekilde ve düzenli tüketimi özellikle tavsiye edilmektedir.

Kemik gelişimini destekleyen keçiboynuzunu özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi önerilmektedir.

Lif bakımından da zengin olan keçiboynuzu metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sebebiyle az miktarda olmak kaydıyla rahatlıkla diyet listelerinde yerini alabilmektedir.

Keçiboynuzunun bir başka özelliği de kramplara karşı etkili oluşudur. Bu nedenle regl döneminde kadınların tüketmesi önerilmektedir.

Bilhassa sigara içenlerin akciğerleri hasar görebilmektedir. Akciğer temizlemek, akciğer sağlığını korumak ve akciğer kanserine yakalanmamak için de düzenli keçiboynuzu pekmezi tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Keçiboynuzu bilhassa içeriğindeki E vitamini sayesinde anemive kansızlık şikayeti olanlara önerilmektedir.

Keçiboynuzu Pekmezi Aç Karnına Aç Karnına mı İçilir, Tok Karnına mı?

Keçiboynuzu genellikle pekmez şeklinde tüketilmektedir. Son yıllarda keçiboynuzu un yani toz şeklinde de tüketilmeye başlanmıştır. Keçiboynuzu pekmezi tüketilirken dikkat edilecekler ve tüketim şekillerini ise aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür:

Genellikle tavsiye edilen keçiboynuzu pekmezini kahvaltıda 1-2 kaşık tüketmektir. Gün boyunca zinde tutacak olan besin bu şekilde vücuda alınmış olur.

Ancak günlük fosfor ve kalsiyum ihtiyacının bu şekilde karşılanması mümkün ise de herkesin sade biçimde tüketemediği bilinmektedir.

Bu sebeple keçiboynuzu pekmezini örneğin süte karıştırarak çocuğa içirmek de mümkündür. Keçiboynuzu pekmezini yoğurda katarak da tüketmek olanaklıdır.

Günlük 1-2 kaşık tüketilmesi gereken keçiboynuzunu kahvaltıda tüketmek ondan en yüksek faydayı sağlamak anlamına gelecektir.