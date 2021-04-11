Keçiboynuzu Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Keçiboynuzu Kürü Faydaları Ve Tarifi

Keçiboynuzu kürü kansızlığa karşı oldukça faydalı olarak biliniyor. Kan yapıcı özelliği olan bu kür özellikle erkeklerde iktidarsızlık sorununu da gidermeye yardımcı oluyor.



Keçiboynuzu Kürü Nedir?



Keçiboynuzu kürünün faydaları oldukça fazladır. Keçiboynuzu ve su kaynatılarak hazırlanan keçiboynuzu kürü rahat bir şekilde tüketilebilir. Bu keçiboynuzu kürünün sperm arttırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Keçiboynuzu uygun bir şekilde hazırlanıp düzenli tüketildiği takdirde vücuda önemli miktarda fayda da sağlanır. Keçiboynuzu kürü uygulanırken bir hafta boyunca uygulanan keçiboynuzu kürüne bir hafta ara verilmesi gerekmektedir.



Keçiboynuzu Kürü Ne İşe Yarar?



Keçiboynuzu kürünün sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Erkeklerde iktidarsızlık sorunu yaşayan kişiler düzenli bir şekilde keçiboynuzu kürü uygulayabilirler. Ayrıca keçiboynuzu kürü düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde bağışıklık sistemi de korunur. Kansızlık sorunu yaşayan kişiler çoğunlukla keçiboynuzu kürünü uygulayabilirler. Keçiboynuzunun sağlığa faydaları arasında en önemlisi kalp ve damar hastalıklarından korumasıdır.



Keçiboynuzu Kürü Neye İyi Gelir?



Keçiboynuzu kürü genel olarak güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Vücut direncini arttıran keçiboynuzu kürü vücudu çeşitli hastalıklardan da korumaktadır. Astım ve bronşit hastalarının keçiboynuzu kürü tüketmeleri hastalığın gerilemesine de neden olacaktır. Keçiboynuzu kürü genellikle vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu kür vücudu enfeksiyonlara karşı da korur. Lifli yapısı ile bilinen keçiboynuzu kürü kalp ve damar hastalıklarına da tam koruma sağlar.



Keçiboynuzu Kürü Nasıl Yapılır? Keçiboynuzu Kürü Tarifi



- 6 tane keçiboynuzu

- Yarım litre su



Yarım litre su bir tencereye konularak kaynatılır. Ayrıca 6 tane keçiboynuzu kırılıp parçaları da suyun içine atılır. Tencerenin kapağı kapatılarak yaklaşık 3 dakika karışım kaynamaya bırakılır. Keçiboynuzu kürü mutlaka 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra ise tencere ocaktan alınmalıdır. Bu kür 20 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Ilıyan keçiboynuzu kürü de iyice süzülerek ayrı bir kavanoza alınır. Her gün taze olarak yapılan keçiboynuzu kürü düzenli bir şekilde tüketilmelidir. Bu karışım da mutlaka sabah ve akşam iki defa aç karnına içilmelidir.



Keçiboynuzu Kürü Faydaları



Besin değerleri yüksek olan keçiboynuzundan oluşturulan kürlerin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Keçiboynuzu genel olarak bağırsak hareketlerini destekler. Sindirime de yardımcı olan keçiboynuzu kürü vücuttaki hasarlı hücreleri yeniliyor. Yaşlılık belirtilerini de geciktiren keçiboynuzu kürü sayesinde cinsel yaşam da olumlu etkileniyor. Bu kür düzenli tüketildiği takdirde sperm sayısı ve sperm kalitesi de artıyor.



Keçiboynuzu kürü özellikle iktidarsızlık tedavisinde de yoğun olarak kullanılıyor. Anti bakteriyel özelliği olan keçiboynuzu kürü vücuttaki yaraların hızlı ve etkili bir şekilde geçmesini sağlıyor. Yaraları hızla iyileştiren keçiboynuzu kürü vücuttaki serbest radikalleri de temizliyor. Bu sayede keçiboynuzu kürü kanser riskini de gideriyor. Keçiboynuzu kürünü düzenli tüketmek dişleri ve diş etlerini de korumaktadır. Kalsiyum miktarı yüksek olan keçiboynuzu kürü kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.



Keçiboynuzu Kürü Kullanımı



Sağlığa pek çok yararı olan keçiboynuzu kürü kullanımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Keçiboynuzu kürü genellikle 3 ay boyunca uygulanmalıdır. Bu kür bir hafta boyunca uygulandıktan sonra yaklaşık bir hafta ara verilmeli. Keçiboynuzu kürü sabah ve akşam boyunca her gün iki defa içilmelidir. Keçiboynuzu kürü içilirken de aç karnına olunmasına çok dikkat edilmelidir. Bu şekilde keçiboynuzu kürü doğru bir şekilde tüketilmeli.