Keçi Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Keçi Kürü Faydaları Ve Tarifi

Keçiboynuzu geçmişi yaklaşık olarak 4 bin yıl öncesine uzandığı söylenen, o dönemlerden günümüze şifalı olduğu gerekçesi doğrultusunda sıklıkla kullanılan bir bitkidir.



Keçi Kürü Nedir?



Keçi kürü, asırlar boyu insan sağlığının korunması için önemli bir şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzundan hazırlanan son derece basit fakat bir o kadar mükemmel etkiye sahip bir kür olma özelliği taşımaktadır. Keçi kürü, baklagiller ailesinin bir üyesi olan ve piyasada birçok farklı hali ile bulunan keçiboynuzundan yararlanmanın en pratik yolu olarak kullanılmaktadır.



Keçi Kürü Ne İşe Yarar?



Bilinen pek çok faydaları ile keçiboynuzundan yapılan keçi kürü; kalsiyum, potasyum, demir, sodyum, magnezyum ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı oluşturmaktadır. Sahip olduğu antioksidan özelliği sayesinde tam anlamıyla doğal bir antibiyotik özelliği barındırmaktadır.



Keçi Kürü Neye İyi Gelir?



Keçi kürü düzenli olarak uygulandığı takdirde, kalp ve damar sağlığına çok büyük fayda sağlamaktadır. Ayrıca kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliğiyle insan sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır.



Keçi Kürü Nasıl Yapılır? Keçi Kürü Tarifi



Keçi kürü yapımı son derece kolaydır. Bu doğrultuda ihtiyacınız olan malzemeler yarım litre (2,5 su bardağı su) ve 6 adet keçi boynuzudur.



Keçi kürünün hazırlanması için ilk olarak küçük bir tencereye içme suyu konularak kaynatılır. Kaynatılan suyun içine 6 adet keçiboynuzunu küçük parçalara kırılarak ayrıldıktan sonra kaynayan suyun içerisine atılır. Tencerenin kapağını kapalı bir şekilde 3 dakika kadar kısık ateşte tutulur. Bu sürenin bitiminde tencere ocaktan alınıp ağzı kapalı bir şekilde 20 dakikalık süre boyunca demlenmeye bırakılır. Demlenmiş olan keçi kürü ılıdıktan sonra temiz ve kuru bir kavanoza süzülerek aktarılır. Böylece artık kullanıma hazır hale gelir. Verilmiş olan bu ölçüler, bir günlük kullanım içindir.



Keçi Kürü Faydaları



Keçiboynuzu, Akdeniz Bölgesi'nde oldukça yaygın bir şekilde yetişen ve enerji kaynağı olan bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Keçiboynuzu bitkisinin içeriğinde; sodyum, karbonhidrat, yağlar, C ve A vitaminlerinin yanı sıra mineraller açısından çok zengin bir besin maddesidir.



Keçiboynuzundan elde edilen keçi kürünün de bu anlamda sağlık açısından sağladığı pek çok faydanın varlığı söz konusudur. Ancak keçi kürü faydaları, kullanım alanlarına ve uygulama şekillerine göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı keçi kürünün genel olan faydalarını listelemek çok daha doğru olacaktır:



- Diş ve diş eti sağlığı için son derece faydalıdır.

- Hasarlı durumdaki hücreleri onarma özelliğine sahiptir.

- Sperm sayısını ve sperm hareketliliğini artırıcı etki göstererek hamile kalma sürecine önemli bir katkı sağlar.

- Balgam sökücü özelliği sayesinde akciğer hastalıklarına önemli fayda sağlar.

- Keçi kürü çok iyi bir akciğer temizleyicidir.

- Kolesterolü düşürmeye katkı sağlar,

- Vücutta biriken radyasyonun ve başka toksinleri arındırıcı etkiye sahiptir.

- Detoks özelliği vardır.

- Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçıdır.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- Kansızlığa iyi gelir,

- İktidarsızlık problemlerinin giderilmesine yardımcıdır.

- Keçi kürü nefes darlığı sorunlarına karşı faydalıdır.

- Soğuk algınlığına, gribe ve öksürüğe faydalıdır.



Keçi Kürü Kullanımı



Hazırlanmış olan keçi kürü kullanım şekli; sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ve aç karnına içilerek tüketilebilir. Keçi kürü bir hafta boyunca aksatılmadan uygulanır ve sonrasında bir hafta süre boyunca kullanıma ara verilir. Bu süre tamamlanınca yine bir hafta kullanım ve bir hafta ara verilerek 3 ay boyunca kür, kullanımına devam edilir. Bu keçi kürünün kullanımı sperm sayısı az ve hareketsiz olanlar bireyler için önerilen bir kürdür. Bu kürün iktidarsızlık sorunu olan kişilere de iyi geldiği söylenmektedir.