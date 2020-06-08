Kcft nedir? Kcft değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

KCFT testi insan vücudunda karaciğerin çalışması ve sağlık durumunu anlamak amacıyla yapılan bir testtir. Kan testi olarak yapılır. Sonuçlarında KCFT veya KFT olarak yer alır.

KCFT nedir?

Yapılan kan testlerinde KCFT değerleri karaciğer fonksiyon testlerinin simgesidir. Yapılan bu test karaciğerlerin çalışma durumunu göstermektedir. Yapılan KCFT testlerinde değerlerin normal değerlerden üstün veya altta çıkması durumunda karaciğer organında sorun olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yüksek çıkması karaciğerde hasar olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple sonuçlarının iyi değerlendirilmesi oldukça önem taşır.

KCFT içerisinde AST ve ALT değerleri karaciğerdeki hasarların tespitinde önemli değerlerdir. Bunun dışında GGT ve ALP karaciğer ile beraber safra yollarındaki hasarları gösterir. INR, pıhtılaşma ve albümin testleri ise insan vücudundaki karaciğer organının fonksiyon bozukluğunu ve ayrıca karaciğer yetmezliğinin teşhisi açısından önemlidir.

KCFT değeri kaç olmalıdır?

KCFT değerleri vücutta belirli bir miktarda olması gerekir. KCFT testinde ALT, AST, Albumin, ALP, Bilirubin, Total Protein, GGT, LD ve PT değerleri yer almaktadır. Bu değerlerin normal seviyeleri şu şekildedir:

- Alt: 7-55 U/L

- AST: 8-48 U/L

- Albumin: 3.5-5.0 g/dL aralığında

- Bilirubin: 0.1-1.2 mg/dL aralığında

- Total Protein: 6.3-7.9 g/dL aralığında

- GGT: 9-48 U/L aralığında

- LD: 122-222 U/L aralığında

- PT: 9.5-13.8 saniye aralığında olmalıdır.

KCFT düşüklüğü nedenleri

KCFT düşüklüğü normal seviyelerden daha düşük olması anlamına gelmektedir. KCFT seviyesinin düşük çıkması kişilerde herhangi bir sorun teşkil etmez. KCFT değeri düşük çıkması karaciğerde herhangi bir yağlanma olmadığı ve bireylerin sağlıklı olduğunu gösterir. Hekimler doğrultusunda yapılan bu testin düşük çıkması durumunda doktorların isteği üzerine başka testler uygulanabilir.

KCFT yüksekliği nedenleri

KCFT sonuçlarının yüksek olması kişilerin karaciğer organında sorun olduğunu göstermektedir. KCFT testi belirli zamanlarda yapılması gereken bir testtir. Bunun sebebi karaciğer, safra ve karaciğerin işleyişi ile ilgili hastalıkların belirtilerini göstermektedir. KCFT değerlerinin yükselmesinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kronik hastalığı olan kişilerin sürekli ağır ilaçlar kullanması,

- Bilinçsizce kullanılan ilaçlar,

- Kişilerin çok fazla alkol ve sigara kullanması,

- Çok kilolu olmak ve obezite,

- Genetik yatkınlıklar,

- Karaciğerde yağlanma oluşması,

- Kalp ve damar hastalıkları,

- Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonlarının olması,

- Karaciğerlerin çalışmasını engelleyecek hastalıklar KCFT testinin değerlerinin yüksek çıkmasının nedenleridir.

KCFT yüksekliği belirtileri

KCFT testinin düşük çıkması herhangi bir sorun teşkil etmez iken yüksek çıkması karaciğerde hasar oluşabileceği veya enfeksiyonların var olduğunu işaret etmektedir. KCFT testinin yüksek çıkması durumunda hekimlerin tetkik ve belirtilerine bakarak gerekli tedavi uygulanmaktadır. Pek çok kişi karaciğerde oluşabilecek hasarların belirtilerini bilememektedir. Bu durum erken teşhis ve tedavi için oldukça önemli bir durumdur. KCFT testinin yüksek çıkmasının pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtiler şunlardır:

- Kişilerde görülen ve sürekli yaşanan bulantı ve kusma,

- Genel olarak zayıflık ve yorgunluk,

- Kişilerde iştahsızlık sorunları,

- İshal veya hazımsızlık gibi belirtiler,

- İdrar renginin değişikliği,

- Vücutta ve deride sararma,

- Dışkıda renk değişiklikleri,

- Karın bölgesinde yaşanan şişme ve ağrılar,

- Ayaklarda ve bileklerde sıvı birikmesi sebebiyle oluşan şişkinlikler,

- Ciltte sürekli yaşanan kaşıntılar KCFT testi yüksekliğinin belirtileridir.