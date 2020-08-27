Kayla isminin anlamı nedir? Kayla ne demek?

Kayla isminin kökeni Yunancaya dayanmaktadır. Son zamanlarda ise Türkçeye geçmiş ve yerleşmiş olarak kız çocukları adına değerlendirilmeye başlandı. Türkçeye çevrilmiş şekilde anlamı ise, ‘Kötülükten uzak ve masum’ şeklinde genel olarak ifade etmek mümkün. Aynı zamanda bu gibi değişik anlamları üzerinden de oldukça etkileyici bir isimdir.

Kayla İsminin Anlamı

Güzel anlamları nedeniyle ve oldukça hoş telaffuzu üzerinden, kız çocukları adına son dönemlerde en sevilen isimlerden biri Kayla adıdır.

- Pür, saf, katıksız

- Kötülükten uzak

- Masum

Bu anlamları bir araya getirildiği zaman Kayla isminin çok özel bir karşılık bulduğunu söylemek gerekir. Bu sebepten dolayı Türkçede geçerli olan ve kullanılmaya başlanan Kayla ismi, kız çocukları adına öne çıkıyor. Çok fazla bilinmeyen ve kökeni Yunancaya dayandığı için tek başına kullanmak daha doğru bir seçenektir. Ancak yine de başka isimlerle bir araya getirerek de uyum sağlamak mümkün.

Masumiyeti ve iyi niyeti anlatan Kayla ismi bu yüzden pek çok ebeveynin ilgisini çekmiş durumda. Aynı zamanda güzel anlamlarının yanı sıra telaffuz ve okunuşu açısından da oldukça fazla seviliyor. Bu yüzden kız çocuğunuz için isim açısından listeye alabileceğiniz en güzel adlar arasında geliyor.