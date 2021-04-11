Kayısı Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kayısı Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kayısı yağı, birçok kişinin bildiği ve hayatında sıklıkla kullandığı bir üründür. Doğal yollarla elde edilen bu üründen kullanan kişiler daha sağlıklı bir hayat yaşamaktadır. Kayısı yağının kendine özel olan bir dokusu vardır. İyi geldiği hastalıkların sayısı ise oldukça çoktur. En önemli yararı ise cilde sağladığı olumlu etkilerdir.

Kayısı Yağı Nedir?

Kayısı yağı, kayısı çekirdeğinden üretilen ve birçok faydası olan şifalı bir üründür. Sağladığı yararlar ile geniş bir kullanım alanına sahip olan kayısı yağını güven içerisinde kullanabilirsiniz. İçerisinde birçok vitamini barındıran bir ürün olarak insan sağlığı için vazgeçilmez ürünlerin başında gelmektedir.

Kayısı Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Kayısı yağının çıkarıldığı yer kayısı çekirdeğidir. Kayısı meyvesine ait olan çekirdekler kurutularak soğuk pres işlemine alınır. Bu yöntem sonucunda kayısı yağı elde edilmiş olur. Kayısı yağının faydaları çok olduğu için aranan bir ürün olmuştur.

Kayısı yağını farklı şekilde çıkarmakta mümkündür. Bunun için çekirdekleri çıkarılan kayısılar küçük parçalar halinde doğranarak zeytinyağında bekletilir. Yaklaşık 15 gün sonunda kayısı yağı hazır olmuş olacaktır.

Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı yağının en büyük faydası cilde olan katkılarıdır. Cilt için yararlı olan bu yağı kullanarak daha temiz bir cilde sahip olabilirsiniz. Kayısı çekirdeğinin yapısında birçok vitamin vardır. Bu vitaminler A, D, E ve K vitaminleri olarak bilinmektedir. Cilt hastalıklarının yanında daha birçok problem için kayısı yağı tercih edilmektedir. Saç bakımı içinde yararlı olan bu ürünü düzenli şekilde kullanmak gerekmektedir.

Kayısı Yağı Neye İyi Gelir?

Kayısı yağının iyi geldiği rahatsızlıkların başında cilt problemleri gelmektedir. Cildi besleyici özelliği sayesinde daha sağlıklı bir cilt yapısına kolayca sahip olabilirsiniz. Ayrıca saç bakımı konusunda en büyük yardımcıların başında kayısı yağı gelir. Besleyici ve vitaminli yapısı ile saçlarınızı daha sağlıklı bir görünüme kavuşturabilir.

Kayısı yağının iyi geldiği başka hastalıklarda vardır. Bu hastalıklar öksürük, astım ve buna benzer hastalığı olan kişilerdir. Ayrıca egzama gibi yaygın hastalıkların etkisini kayısı yağı ile en aza indirebilirsiniz.

Kayısı Yağı Faydaları Nelerdir?

Kayısı yağının faydalı olduğu birçok hastalık vardır. Bu faydaları sayesinde popüler olan kayısı yağının birçok mucizevi etkisi bulunmaktadır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Egzama ve benzeri hastalıkların etkisini azaltır,

- Saçı besleyici özelliği vardır,

- Cildi temizler ve daha canlı olmasını sağlar,

- Solunum hastalıklarına iyi gelir,

- Kabızlığa iyi gelir,



- Kalp rahatsızlığı riskini azaltır,



- Kolesterolü düşürür,



- Saç ve yüz bakımına iyi gelir,

- Ciltte oluşan kırışıklıklara iyi gelir, akne oluşumunu önler.

Kayısı Yağı Nasıl Kullanılır? Kayısı Yağı Kullanımı

Kayısı yağı, içerisine bal veya süt eklenerek kullanılabilir. Cilde sürmek için kayısı yağı içerisine 1 yemek kaşığı bal ve süt ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra yüzünüze sürüp kurumasını bekleyin. Yaklaşık 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ayrıca içeceklerin içerisine az miktarda kayısı yağı ekleyip, bu şekilde tüketebilirsiniz. Özellikle su ve çay gibi içecekler ile tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur.



Kayısı yağını kullanırken aşırıya kaçmamaya çalışın. Yararlı olan bu ürünü düzenli periyotlarda kullanırsanız daha doğru bir kullanım olur. Düzenli ve ölçülü kullanılan kayısı yağı ile daha sağlıklı bir hayat yaşayabilirsiniz.