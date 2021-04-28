Kayısı Çekirdeği Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kayısı Çekirdeği Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kayısı yağı, kozmetik sektörü başta olmak üzere, cildin ihtiyacı olan A, E ve C vitaminlerini içerir. Kayısı çekirdeği yağı, faydalı yağ asitleri bakımından da oldukça zengin bir bitkisel yağdır.

Kayısı Yağı Nedir?

Kayısı çekirdeği yağı, kayısı meyvelerinin uygun bir ortamda kurutulmuş çekirdeklerinin soğuk pres yöntemi kullanılarak yağının çıkartılması ile elde edilir. Kayısı yağı, cilt için oldukça faydalı bir bitkisel yağdır. Kayısı yağının içinde yüksek miktarda omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri bulunduğu için cilt bakımı açısından önemli bir yere sahiptir.

Kayısı Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Kayısı yağı, Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayısı ağacından özenle toplanan kayısılar işleme gönderilir. Kayısı çekirdeği yağı, kuru kayısının üretiminin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Kayısı meyvesinden ayrılan çekirdeklerin soğuk preslenme yöntemi yapılarak elde ediliyor. Bu yöntem sayesinde damıtılan yağ, çok hafif ve kokusuz denebilecek kadar saf bir yapıya sahiptir.

Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı yağı, cildin yoğun bir şekilde temizlenmesini ve sağlıklı bir şekilde ışıldamasını sağlar. Kayısı yağı, içerdiği vitaminler ve yağ asitleri sayesinde cildi besler. Cilt bakımında doğal içerikler kullanmak, cildin sağlığını ve doğal yapısını korumaya önemli ölçüde yardımcı olur.

Kayısı Yağı Neye İyi Gelir?

Kayısı yağı, saç ve cilt sağlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir. İçerdiği vitamin, mineral ve yağ asitleri sayesinde kozmetik sektöründe en çok kullanılan bitkisel yağlar arasında yer almayı başarmıştır. Kayısı çekirdeği yağı kaş, kirpik ve saçta gürleşme sağladığı gibi bunun yanında yüzde tüylenme gibi sorunlara da yol açabiliyor. Aynı zamanda içeriğinde az miktarda siyanür bulunan bu yağ, gereğinden fazla kullanıldığı zaman zehirlenmelere yol açabiliyor.

Kayısı Yağı Faydaları

Kayısı yapının yatıştırıcı bir özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde de hassas ciltlere uygun bir bakım sağlar.

Yoğun nemlendirme etkisi olan kayısı yağı, cildi beslemeye yardımcı olur.

Kayısı yağı, içerdiği A ve E vitaminleri ile birlikte Omega 6 asidi sayesinde cildin sıkılaşmasında önemli bir rol oynuyor.

Yaşlanma belirtileri arasında yer alan ince çizgi oluşumunu ve kırışıklık görünümünü önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor.

Egzama ve ciltteki diğer kaşıntı sorunlarının dindirilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı oluyor.

Gözaltında oluşan şişlik ve morlukları önemli ölçüde hafifletiyor.

Arı ve böcek sokması gibi durumlarda meydana gelen ağrı, acı ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı oluyor.

Kaş, saç ve kirpik diplerinde kullanıldığı zaman kıl köklerinin güçlenmesini ve yeni saç oluşumunu sağlar.

Mantar, selülit, uçuk, enfeksiyon, sedef ve yaraların iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırır.

Kayısı Yağı Nasıl Kullanılır? Kayısı Yağı Kullanımı

Kayısı yağı, hafif bir dokuya sahiptir. Ama direkt kullanıldığı zaman gözeneklerin kapanmasına neden olabiliyor. Sivilce oluşumuna yol açan bu yağın seyreltilerek kullanılması gerekir. Kayısı çekirdeği yağı göz çevresi için kullanıldığı zaman, gözaltında yağ bezesi gibi çeşitli sorunlar yol açabiliyor. Kayısı çekirdeği yağı, saç bakımı için de sıkça tercih ediliyor. Kayısı yağı, saf halde sürüldüğü zaman saçta yağlanmaya yol açabiliyor. Bundan nedenle de bu yağ, saç bakım ürünlerine az miktarda damlatılarak kullanılabilir ya da kayısı yağı içeren saç bakım ürünleri tercih edilebilir.