Katı meyve sıkacağı nasıl temizlenir?

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Yaz bitti, soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan korunmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bol bol meyve, sebze yemenin de zamanı geldi. Meyve ve sebzeyi tüketmenin en keyifli halinin meyve sıkacağından geçirip içmek olduğunu biliyoruz Ancak temizliği önemli. Posa kalıntılarıyla dolu meyve sıkacağından kim bir şey içmek ister ki? İşte bu yüzden, tam da şu sıralar sıkça kullandığınız katı meyve sıkacağının temizliği hakkında detaylı bilgileri aşağıda sıralıyoruz. Yazımızı sonuna kadar okuyun, birçok aparatı bulunan zorlu meyve sıkacağı kolayca nasıl temizlenir öğrenin yepyeni karışımlar elde ederken eski kalıntıların lezzeti bozmasına izin vermeyin.

Katı meyve sıkacağı temizliğine başlamadan önce kontrol düğmesini (on/off) kapalı konuma getirin. Motorun durduğundan emin olun ve fişi prizden çekin.

1- Parçalara ayırın

Katı meyve sıkacakları genellikle birkaç parçanın birleşmesiyle oluşur. Bu yüzden temizliği size korkutucu gelebilir. Merak etmeyin, temizlik parçalara ayırarak başlarsanız daha az kafa karıştırıcı olacak ve işiniz kolaylaşacaktır. Her markanın tasarımı farklı olmakla birlikte hemen hepsinde kilit ya da mandal benzeri bir açma/kapama sistemi vardır. Kilidi/mandalı açın, üst kapağı kaldırın. Altındaki meyve suyu haznesini, posa kabını ve filtreyi çıkarın. Bu işlemi yaparken parçalara zarar vermemek için yavaş olmaya özen gösterin.

2- Posaları alın

Parçalara ayırdıktan sonra kalıntının biriktiği posa kabını ve filtreyi temizlemekle başlayın. Posa kabında biriken meyve posalarını alın. Topladığınız posaları çöpe atmak yerine biriktirebilir, ortaya çıkan kompostu saksılarınızda ve bahçenizde doğal gübre olarak kullanabilirsiniz. Atıksız yaşam yöntemlerinden biri olan kompost ile doğaya katkıda bulunabileceğinizi unutmayın.

3- Ilık suyla yıkayın

Çıkardığınız parçaları ılık su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir süngerle yıkayın. Katı meyve sıkacağı ızgaralarında posa birikintileri kalmış olabilir. Çıkarmakta zorlanırsanız sert bir cisimle müdahale etmek yerine ılık suda bir süre bekletin ve temizleme işlemine geçin. Yıkadığınız parçaları kurumaya bırakın.

4- Doğrayıcı filtrelerin temizliğine dikkat edin

Çoğu katı meyve sıkacağında meyveleri doğrayan bıçaklar gövdeden çıkabilir haldedir. Doğrayıcı filtreler çok keskindir, bu yüzden elle temizlikte ekstra dikkat gerektirir. Bazı ürünlerde doğrayıcı filtreyi temizlemek için fırçalar bulunur. Bulunmayan ürünler için sert, ince uçlu bir fırçayla ve akan ılık su altında temizleme işlemini yapabilirsiniz.

Doğrayıcı filtreyi temizlerken koruyucu bir eldiven tercih edebilir, tehlikesiz bir kenarından tutup akan suyun altında fırça ile temizleyebilirsiniz.

5- Parçaların kuruduğundan emin olun

Parçaları birleştirip gövdeye yerleştirmeden önce kuruduklarından emin olun. Kağıt havlu ya da temiz kuru bir bez yardımıyla tüm ürünlerin üstünden geçin. Elektrikli bir alet olduğundan herhangi bir ıslaklık tehlikeye sebebiyet verebilir.

6- Gövdesini temizlemeyi unutmayın

Katı meyve sıkacağının içinin temizliği kadar dışının yani gövdesinin temizliği de oldukça önemlidir. Kullandığınız meyve ve sebzeler makinenizin gövdesinde lekeler bırakabilir, renk verebilir. Bu lekelerden kolayca kurtulmak için limon ve karbonat içeren, aktiflerinin %100’ü doğal kaynaklı Cif Doğanın Gücü Spreyi, hafif nemli bir beze sıkın, gövdeyi silin ve kurulayın. Bezinizin sulu olmamasına, makinenizin içine su kaçmamasına dikkat edin. Eğer katı meyve sıkacağınızı tezgah üzerinde bırakıyorsanız tozların üzerine yapışması mümkündür. Bu sebeple son adımı sık sık tekrarlamanızı öneririz.

Kışın mutfaktaki en iyi yardımcınız katı meyve sıkacağı nasıl temizlenir öğrendiniz. Artık istediğiniz meyve, sebzeyi korkmadan lezzetli bir karışıma dönüştürebilir, tadını çıkarırken bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

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