Kaslarının mikroskop altındaki görüntüsü uzmanları bile şoke etti! Onun gibi bir kişi daha yok: 92 yaşındaki rekortmen

Haberin Devamı

Emma Maria Mazzenga, kazanmayı çok seviyor ve bu uğurda her şeyini feda edebiliyor.

Bu durumun en ilginç örneklerinden biri 2012 yılında yaşandı. O sırada 79 yaşında olan Mazzenga, Almanya'da bir yarışa katılmıştı. Finiş çizgisine santimetreler kala, yanındaki kadının kendisini geçmek üzere olduğunu fark eden Mazzenga, omzunu çıkarma pahasına ileri atılıp, ipi önde göğüslemeyi başardı.

Şu an 92 yaşında olan Mazzenga, İtalya'nın Padova şehrinde yaşıyor ve halen koşuyor. Elit bir sprinter olan Mazzenga, dört ayrı yaş grubunda dünya rekorlarının sahibi ancak şimdilerde akranı olan çok fazla rakip kalmadığından yarışma dışı olarak koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde The Washington Post'a konuşan Mazzenga, "İtalya'da sadece ben varım. Dünya şampiyonasında ise benimle birlikte bir de Amerikalı vardı" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Modern dünyanın hastalığı onlara uğramıyor! Bilim insanları Amişlerin bağışıklık sırrını araştırıyor Haberi görüntüle

ONUN GİBİ BİR KİŞİ DAHA YOK

Mazzenga geçen yıl 51.47 saniye ile 90 yaş üstü kadınlar açık hava 200 metre dünya rekorunu kırdı. Bir ay sonra aynı rekoru 1 saniye geliştiren Mazzenga, her iki etkinlikte de kendi kendiyle yarışıyordu.

Şimdilerde İtalya ve ABD'den bilim insanları, Mazzenga'nın kaslarını, sinirlerini ve hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerini inceleyerek, 90'lı yaşlarında hâlâ böyle koşabiliyor olmasının sebebini anlamaya çalışıyor.

Araştırmacılar, bazı kriterler bağlamında Mazzenga'nın 50'lilerindeki bir insanın kardiyosolunum zindeliğine sahip olduğunu, kaslarındaki mitokondri fonksiyonunun ise 20 yaşındaki bir kişi kadar iyi olduğunu vurguladı.

Aslına bakılırsa Mazzenga, İtalya'da uzun yıllardır devam etmekte olan ve insanlar yaşlandıkça kaslarında meydana gelen değişimleri mercek altına alan araştırmanın bir parçası. Marquette Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Marta Colosio, Mazzenga'yla kıyaslayabilecekleri başka bir 90'lık bulamadıklarını belirterek, "Yaşlanıyor. Ama 91 yaşında insanların yapamayacağı şeyler yapıyor" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör We Are Italians (@waitalians)'in paylaştığı bir gönderi

REKOR KIRINCA GAZETELERE HABER OLDU

Mazzenga için süreç geçen yıl ocak ayında kendi yaş grubundaki salon 200 metre rekorunu 54.47'yle kırmasıyla başladı. "Gazetelere çıktım" diyen Mazzenga, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını belirtti.

Haberin Devamı

İtalya'da bulunan Pavia Üniversitesi'nde insan fizyolojisi alanında çalışmalar yapan Simone Porcelli, Mazzenga'nın kırdığı dünya rekorunun haberini gören çok sayıdaki İtalyandan biriydi. O dönemde 100'den fazla orta yaşlı ve yaşlı yetişkinin fiziksel fonksiyonlarının ölçüldüğü uzun vadeli bir araştırmanın koordinasyonunu yürütmekte olan Porcelli, "Mazzenga projemiz için mükemmel bir örnekti" ifadelerini kullandı.

Mazzenga'yla ilgili araştırmanın yazarlarından olan Marquette Üniversitesi İntegratif Kas Fizyolojisi ve Enerjetik Laboratuvarı Direktörü Chris Sundberg de "İleri yaştaki elit sporcular üzerinde çalışmak, araştırmacılara yaşımız ilerledikçe nelerin mümkün olabileceğini öğrenme imkanı sunuyor" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Peynir sevenlere kötü haber! Bu yiyecekler sizi yorgun ve uykulu yapıyor Haberi görüntüle

Emekli bir fen bilgisi öğretmeni olan ve halen boş zamanlarında bilim dergileri okuyan Mazzenga, Porcelli'nin kendisine yaptığı araştırmaya katılma teklifini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bunun üzerine Porcelli, Mazzenga'yı gidip evinden alarak Pavia Üniversitesi'nde bulunan laboratuvarına getirip çalışmaları başlattı.

KASLARININ MİKROSKOP ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ İNANILMAZDI

Araştırmacılar ilk olarak bir iğne yardımıyla Mazzenga'nın kuadriseps kaslarından örnekler aldı. Bu örnekler test için Marquette Üniversitesi'ne gönderildi.

Mazzenga'nın kaslarına mikroskop altında bakıldığında, beklenen ile sıra dışının bir mozaiği olduğu görüldü. Mazzenga'nın hızla ilişkilendirilen hızlı kasılan kasları, 70 yaşındaki birinin kaslarına benziyordu. Bu sonuç Mazzenga'nın yaşındaki biri için iyiydi ama çok da istisnai değildi. Colosio, "Yaşına göre normal kabul edilebilecek bir kas kaybı da söz konusuydu" dedi. (Mazzenga, 89 yaşındayken salon 200 metreyi 48.98 ile şu ankinden çok daha hızlı koşuyordu.)

Haberin Devamı

Ancak Mazzenga'nın dayanıklılıkla ilişkilendirilen yavaş kasılan kasları, 20 yaşındaki bir gencin kaslarını andırıyordu. Kaslarına giden kan akışı ve sinir yolları da tıpkı 20 yaşındaki bir gencinkiler gibiydi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar Mazzenga'nın kardiyovasküler zindeliğini ve bacaklarının gücünü test etmek için pedal çevirme ve ağırlık kaldırma gibi testler uyguladı. Sundberg, "Özellikle kaslarına oksijen taşıma konusunda çok etkili. Kaslarındaki mitokondriler de çok iyi korunmuş durumda" diye özetledi bulgularını.

"Ya genlerinden ya yaşam tarzından ya da ikisinin bir karışımının sonucu, Mazzenga, beyniyle ve sinirleriyle kasları arasındaki iletişimi, tipik bir 90 yaşındaki kişide gördüğümüzden çok daha sağlıklı bir seviyede tutabiliyor" diyen Sundberg, Mazzenga'nın kaslarındaki iyi işlev yapan bölgelerin hızlı kasılan kaslardaki yaşlanmayı "neredeyse telafi ediyor" gibi göründüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Colosio, araştırmanın ilk bulgularını bu yıl ABD ve İtalya'da yapılan konferanslarda meslektaşlarına sundu. Araştırmacılar çalışmayla ilgili üç makaleyi de önümüzdeki günlerde çeşitli dergilere sunmayı planladıklarını belirtti. Sundberg, "Kas üzerine çalışmamız henüz tamamlanmadı. Mazzenga'nın kaslarında olan bitenin bütüncül bir resmini çizmek için yapacağımız birçok başka deney mevcut" diye konuştu.

PİSTLERE 53 YAŞINDAYKEN DÖNDÜ

Mazzenga atletizm sporuna 19 yaşında Paduva Üniversitesi'nde biyoloji öğrencisiyken başladı. 1957'de üniversiteden mezun olduktan sonra müsabakalara katılmaya devam eden Mazzenga, dört yıl sonra annesinin hastalığı nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı. İki yıl sonra evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi.

Mazzenga'nın pistlere dönüşü ancak 25 yıl sonra, 53 yaşındayken oldu. Şimdilerde yaz aylarında evinin yakınlarındaki nehir kıyısında ya da Paduva'da bulunan Stadio Colbachini'de koşan Mazzenga, haftada 2-3 gün koşu antrenmanı, kalan günlerde ise yürüyüş yaptığını belirterek, "Hiç dışarı çıkmadığım bir günüm asla olmadı" ifadelerini kullandı.

Mazzenga'nın koşu antrenmanları yaklaşık 1 saat sürüyor. Isınmayla başlayan Mazzenga, biraz yavaş koştuktan sonra kısa mesafeli hızlı koşular yapıyor. Ardından katılacağı yarışın mesafesi neyse ona göre antrenmanlar yapan Mazzenga, aralarda dinlenmeyi de ihmal etmiyor.

Kendisi gibi yaşlı atletlere "Sınırlarınızı bilin" tavsiyesinde bulunan Mazzenga, "Öncelikle doktorunuza muayene olun ve fiziksel anlamda koşmaya hazır olup olmadığınızı öğrenin. İkincisi de tutarlı olun. Haftada birkaç kez mutlaka koşun" diye devam etti.

PANDEMİ BİLE MAZZENGA'YI DURDURAMADI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkamadığı dönemde bile koşmayı ihmal etmediğini de sözlerine ekleyen Mazzenga, "Evimin 20 metrelik koridorunda koşuyordum. Ya da geceleri sokakta kimse yokken dışarı çıkıyor ve evimin çevresini turluyordum" ifadelerini kullandı.

"Spor bana çok şey verdi" diyen Mazzenga, "Hatta hayatımı kurtardığını bile söyleyebilirim. Ben idare etmeyi sevmem, sabahtan akşama vakit geçsin diye bekleyemem. Benim harekete ihtiyacım var" diye konuştu.

Hollanda'da bulunan Maastricht Üniversitesi'nde beslenme ve hareket bilimleri alanında dersler veren Bas Van Hooren, 70'li yaşlarındaki elit koşuculara ilişkin üç vaka çalışması bulunan bir araştırmacı. Van Hooren, bu sporcuların başarılarının anahtarının devamlılık olduğunu belirterek, "Yaşlanmayla gördüğümüz yıkıcı etkilerin çoğu bu fiziksel aktivite düzeylerini çok yüksek tutarak büyük oranda azaltılabiliyor" dedi.

Hareketli bir hayata başlamak için hiçbir zaman çok geç olmadığını da sözlerine ekleyen Van Hooren, araştırmalarına konu olan tüm koşucuların antrenman yapmaya orta yaştayken başladığını vurguladı.

BESLENME DE ÇOK ÖNEMLİ

ABD'nin Baltimore eyaletinde bulunan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün bilim direktörü Luigi Ferrucci de parçası olmadığı araştırmayı The Washington Post için değerlendirdi. Ferrucci, araştırmacıların bulgularının "çok çok iyi" olduğunu ancak sağlıklı yaşlanmanın sadece kaslarla alakalı olmadığını belirtti.

Ferrucci, "Kişinin hayatının ilerleyen evrelerinde fiziksel ve zihinsel olarak hareketli kalabilmesi için beslenme, biliş ve egzersize dair bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacı var. Egzersiz uygun bir zemin ama daha fazlasını yapmanız gerek. Bütün vücudunuza iyi bakmalısınız" diye konuştu.

Mazzenga, antrenman yaptığı dönemlerde "genelde yediği şeyleri" yediğini, biftek, balık, yağda yumurta, makarna, pilav gibi basit yemeklerle beslendiğini belirtti. Bununla birlikte Mazzenga koşmadan 3 saat önce herhangi bir şey yememeye dikkat ettiğini de vurguladı.

ÖNÜNDE YENİ YARIŞLAR VAR

Halihazırda eylül ayında Katanya'da yapılacak 100 ve 200 metre yarışlarına hazırlanan Mazzenga, müsabakaların ardından bir kez daha testler için Pavia Üniversitesi'ne gidecek; kasım ayında da kış sezonunda yapılacak salon turnuvaları için antrenmanlara başlayacak.

Bununla birlikte yaşını göz önüne aldığında çok uzun vadeli planlar yapamadığını belirten Mazzenga, sözlerini, "Ay ay düşünüyorum, ötesine geçmiyorum" diye noktaladı.