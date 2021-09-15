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GeriEğitim Kasım tatili ne zaman 2021? İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi
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Eğitim
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15.09.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Kasım tatili ne zaman 2021? İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi

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Kasım tatili ne zaman 2021? İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi

Uzun bir aradan sonra 2021- 2022 eğitim öğretim yüz yüze kaldığı yerden devam ediyor. Bunun yanında öğrenciler ve veliler kasım tatili ne zaman aramalarına başladı bile. Kasım ve nisan aylarında yapılması beklenen ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, kasım tatili başlangıç tarihi 2021.

Kasım tatili ne zaman 2021?’ araştırmaları yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte hız kazandı. Öğrencilerle birlikte ebeveynler de ara tatilin tam olarak hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte ilk ara tatil olan kasım tatili başlangıç ve bitiş tarihi 2021…

Kasım tatili ne zaman 2021 İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi

KASIM TATİLİ NE ZAMAN 2021?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kasım tatili ne zaman 2021 İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

Kasım tatili ne zaman 2021 İşte, ilk ara tatil başlangıç tarihi

2021-2022 MEB TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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