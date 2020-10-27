Kaşık ve çatallar nasıl parlatılmalı?

- Kaşık ve çatallarınızı bulaşık makinesine koymadan önce daima durulayın. Çünkü, tuzlu ve bazı asitli yiyecekler lekelenmeye neden olabilir. Ayrıca günlerce bulaşık makinesinde tutmak da sonunda leke oluşumuna neden olur.

- Aynı şekilde makinede yıkandıktan sonra ıslak bir şekilde uzun bir süre bekletmek de lekelenme olasılığını artırır. Bu nedenle yıkama işlemi sona erdiğinde kapağı açarak kuruması sağlanmalı.

- Takımınızın üzerinde belirtilmediği sürece bulaşık makinesinde yıkamayın. Ayrıca doğrudan üzerine deterjan da dökmeyin. Ayrıca uzun süre sabunlu su veya tuzlu suda bekletmeyin. Aşındırıcı özelliğe sahip temizlik maddelerinde de kaçının.

- Çelik bıçakların içeriğindeki kronyum onların keskin olmasına yardımcı olur. Fakat bu durum aynı zamanda korozyona karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle bıçaklara özen gösterilmesi gerekebilir.

- Paslanmaz çatal ve bıçak takımlarınızı ıslak veya nemli bir şekilde bırakmayın. Çünkü lekelenmeye yol açabilir ve bu da lekelerin çıkarılması için ayrıca uğraşılması anlamına gelir.

- Çatal bıçaklarınıza tekrar parlaklık kazandırmak için sirke ve su karışımı yardımcınız olabilir. Parlatmanız gereken kaşık, çatal ve bıçaklarınızı bu karışımda bir süre bekletin. Daha sonra leke oluşmaması için güzelce kurulayın. Bu işlem çatal ve bıçaklarınızın parlamasını sağlayacaktır.

- Parlatma için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem de karbonat ve sirke... Bir kapta karbonat ve sirkeyi karıştırın. Ardından lekeli bölgelere uygulayın. Daha sonrada durulayıp güzelce kurulayın.

- Eğer kaşık veya çatallarınızda pas meydana geldiyse, biraz su ve karbonatı bir kapta karıştırıp macun kıvamına getirin. Daha sonra paslı bölgeyi bir kağıt havluyla güzelce ovun. Ayrıca, pasın gevşemesini sağlamak için limondan da faydalanabilirsiniz.