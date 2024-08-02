Kaşık kaşık karbonat tüketiyorlar… ‘Kondisyonu artırırken yorgunluğu azaltıyor’ | Doğru mu yoksa abartılıyor mu?

Haberin Devamı

Karbonat, kimyasal olarak ‘sodyum bikarbonat’ olarak bilinen, genellikle fırıncılıkta kabartma tozu olarak kullanılan beyaz bir toz. Ayrıca, temizlikte leke ve kiri çıkarmada etkili bir madde olarak da kullanılıyor.



Ancak son zamanlarda TikTok’ta sosyal medya fenomenleri, karbonatın doğal bir enerji kaynağı olarak etkili olduğunu öne sürüyor. Özellikle sporcular ve vücut geliştiriciler, karbonat tüketilmesinin ‘steroid’ gibi bir etki yarattığını iddia ediyor.



Bazı kullanıcılar, bir kaşık karbonatın onları saatlerce dinlenmeden koşturduğunu ifade ederken, bazıları da bu takviyenin daha önce kaldıramadıkları ağırlıkları kaldırmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.



Karbonatın atletik performans üzerindeki etkileri hakkında tartışmalar ise araştırmalar düzeyinde devam ediyor. Örneğin Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği (ISSN), 2021’de karbonatın kısa süreli egzersizlerde performans artırıcı etkiler sağlayabileceğini belirtti. Pek çok uzman da karbonatın kas yorgunluğunu sınırlayarak egzersiz performansını artırabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu belirtse de bu faydaların yalnızca kısa bir süre için geçerli olduğunu vurguluyor. Tüm bunların dışında karbonatın böyle bir etkisi olmadığını savunanlar da var.





‘EGZERSİZDEN 60-180 DAKİKA ÖNCE KARBONAT TÜKETİLİRSE ETKİLİ OLABİLİR’

KARBONATI SUSUZ TÜKETİYORLAR!

AŞIRI TÜKETİM HANGİ SAĞLIK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR?





KARBONAT DİŞLERİ BEYAZLATIP BÖBREKLERİ TEMİZLİYOR MU?

Karbonatın dişleri beyazlattığı ve böbrekleri temizlediğine dair de çok fazla paylaşım var. Peki, bunlar doğru mu?

Haberin Devamı

İngiliz karbonatı, gıda ve ilaç sanayinde kullanılması için özel olarak üretilmiş, işlenmiş ve saflaştırılmıştır. Piyasada farklı marka ve saflık derecelerine sahip karbonatlar satılmaktadır. Karbonat söz konusu olduğunda, gıda sınıfı olan ve güvenli kullanım için etiketlenmiş ürünler tercih edilmelidir. Betül Merd

Konuyu Uzm. Dyt. Betül Merd’e danıştığımdadedi ve ekledi:“Atletler, yüzme sporuyla ilgilenenler, bisikletçiler ve kürekçiler üzerinde yapılan araştırmalarda ise karbonatın performansı artırdığı tespit edildi.Sosyal medyada karbonat tüketiminin faydalarını öne süren kullanıcılar arasında Reddit’te bir kullanıcı, yatmadan önce bir çay kaşığı karbonatı maden suyuyla karıştırarak içtiğini ve sabahları yarım çay kaşığını greyfurt suyuyla karıştırarak tükettiğini paylaştı.Aynı şekilde, TikTok’ta Marek adlı bir influencer, bir çay kaşığı karbonatın antrenmanları pozitif şekilde iyileştireceğini iddia etti. En ilginç açıklamayı ise TikToker olan Profesör Ill Will yaptı. Will karbonatı su olmadan tüketmenin antrenmanı bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.Bu tarzda tüketimin son zamanlarda arttığını söyleyen Betül Merd, karbonatı susuz tüketmenin çok zararlı olduğunun altını çizdi. Merd,dedi.“Karbonatın aşırı tüketimi, vücudun sodyum dengesini bozar ve hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi problemlere yol açar” diyen Betül Merd,uyarısında bulundu.Surrey County Kriket Kulübü’nde çalışan spor beslenme uzmanı Oliver Whiteman da Daily Mail’e yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.Betül Merd,dedi.Böbreklerde pozitif etki yaratıp yaratmadığına da değinen Merd, “ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock