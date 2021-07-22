Karya isminin anlamı nedir? Karya ne demek? Karya adının özellikleri, analizi ve kökeni

Karya Türkçede pek bilinmeyen ancak kız çocukları için kullanılan güzel isimlerden biridir. Son zamanlarda ise İnternette çok sık araştırılan ve ilgi gören adlar içerisinde geliyor.

Karya İsminin Anlamı Nedir? Karya Ne Demek?

Köken üzerinden anlamına bakıldı vakit Karya ismi, ‘Karlar kraliçesi’ şeklinde ifade edilmektedir. Eski bir dönemden gelen bu isim, ortak şekilde bu anlam üzerinden ele alınır.

Karya İsminin Özellikleri

Karya ismi zeki bir karaktere sahip olması ile beraber, kendi ayakları üzerinde duran birini anlatmaktadır. Güçlü yapısı ile büyük başarılara imza atan ya da atacak kişileri gösterir. Ayrıca iyi bir gözlemcidir, iyi bir analiz yapar ve çevresindeki insanlarla iyi iletişim kurar.

Karya İsminin Analizi

Karya ismi harfleri üzerinden toplandığı zaman 20 değeri ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 2 ila 0 toplandığı vakit sonuç olarak 2 elde edilir. Bu bağlamda Karya ismi yukarıdaki özellikleri taşır.

Kar Adının Kökeni

Karya Türk kökenli bir isimdir. Ayrıca hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek bir niteliğe sahiptir.

Karya İsminin Yanına Yakışan İsimler

Karya ismi için Arya ismi ile beraber aynı zamanda Meyra isimleri uyumlu şekilde ele alınmaktadır.

Karya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Karya ismi Kur'an'da geçmez.