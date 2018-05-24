Karpuz lekesi nasÄ±l temizlenir?

KumaÅŸlardaki ya da halÄ±lardaki karpuz lekelerini Ã§Ä±kartmak iÃ§in farklÄ± yÃ¶ntemler kullanÄ±labilir. Uygulanan yÃ¶ntemlere raÄŸmen karpuz lekesinin Ã§Ä±kmamasÄ± halinde, kumaÅŸÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in profesyonel leke Ã§Ä±karÄ±cÄ± Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±lmasÄ± tavsiye edilir.

Pamuklu, yÃ¼nlÃ¼ ve doÄŸal kumaÅŸlarda:

Lekenin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz ile 1 su bardaÄŸÄ± soÄŸuk su karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Tuz tamamen eridiÄŸinde, leke Ä±slatÄ±larak aÃ§Ä±lmasÄ± saÄŸlanÄ±r. Daha sonra sÄ±cak deterjanlÄ± su ile yÄ±kanÄ±r ve durulanÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± amonyak ile bir litre soÄŸuk su ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Lekeli kumaÅŸ 1 saat sÃ¼reyle suda Ä±slatÄ±lÄ±r. Leke tamamen Ã§Ä±kÄ±nca normal yÄ±kama adÄ±mlarÄ± uygulanÄ±r.

Renkli kumaÅŸlarda:

Oksijenli su ya da 90 derecelik alkol ile lekeli bÃ¶lge Ä±slatÄ±lÄ±r. Daha sonra bol su ile durulanarak, normal yÄ±kama adÄ±mlarÄ± uygulanÄ±r.

Sentetik kumaÅŸlarda:

Sentetik kumaÅŸlardaki karpuz lekesini gidermek iÃ§in beyaz sirke, limon suyu ve amonyak kullanÄ±labilir. Limon suyu ve beyaz sirke leke yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re sulandÄ±rÄ±lmadan kullanÄ±labilir. AmonyaÄŸÄ±n ise minimum 1/10 Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde sulandÄ±rÄ±lmasÄ± tavsiye edilir.

Ä°pekli ve deÄŸerli kumaÅŸlarda:

Lekeli bÃ¶lgenin altÄ±na, pamuklu veya suyu Ã§ekebilen bir kumaÅŸ yerleÅŸtirilir. 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± beyaz sirke, bir pamuk yardÄ±mÄ±yla tek yÃ¶nde hareket ettirilerek silinir.Â