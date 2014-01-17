Karne zamanı geldi

Karnelerin alındığı gün bazı ailelere coşku, sevinç ve gurur duygusu yaratırken bazıları için utanç, korku ve üzüntü vericidir. Karne alma zamanı aileler de en az çocukları kadar heyecanlıdır. Ancak her ailenin tutumu farklı olabilir. Psikolog Yaprak Veziroğlu ve Psikoterapist Fatma Tosun, anne ve babalara karne döneminde değerlendirebilecekleri öneriler sunuyorlar.

Özellikle çalışan ebeveynler, sıkıntılarıyla o kadar meşgul olabilirler ki, önemli olan bu günde çocuğunun heyecanını bile fark edemeyebilirler. Eğer çocuğunuzun karnesindeki notları önemsemesini istiyorsanız, karneyi önce siz önemsemelisiniz. Bununla birlikte, karneyi önemserken nasıl bir tutum içinde olduğunuz çok önemlidir. Yaşamın her alanında çocuğuna karşı otoriter olan ebeveynler, kötü bir karne karşısında çocuklarını cezalandırabilir. Ya da hep hoşgörülü, korumacı olan ebeveyn, kötü notları hiç önemsemeyip, sorumsuzluğu neredeyse ödüllendirebilir. İki tutum da yanlıştır. Doğrusu, iyi notlar için çocuğu tebrik etmek, kötü notlar için ise nedenlerini araştırıp düzeltmesi için ona rehberlik etmektir.

Anne - Babalara Öneriler

1. Çocuğunuzun karnesiyle ilgili anlattıklarını dikkatle, sessiz dinleyin.

2. Önce başarılı olduğu dersleri takdir edin.

3. Başarısız olduğu derslerle ilgili konuşmak için acele etmeyin, hele kızgınsanız sakinleşmeyi bekleyin. Uygun zaman geldiğinde rahat ve güvenli bir ortamda başarısızlığının nedenlerini karşılıklı belirleyin.

4. Karnesinde kötü notları olsa bile dinlenmesine izin verin. Ceza vermek yerine başarısını arttırma yönünde nasıl destekleyebileceğinizi düşünün.

5. Çocuğunuza verdiğiniz sorumlulukları gözden geçirin. Okuldaki sorumluluklarını aksatıyorsa, evdeki sorumluluklarını yerine getirmesini öğreterek işe başlayabilirsiniz.

6. Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.

7. Maddi ödüllendirme şart değildir. Onun size yaşattığı olumlu duyguları ifade etmeniz bile çocuğunuz için mutlu edici olacaktır. Belki birlikte güzel notları kutlamak, onun başarısıyla gurur duymasını sağlayarak ona en değerli hediye olacaktır.

8. Ona güvenin, motive edin. Kendine güvenmesi için, önce sizin ona güvendiğinizi duymak hoşuna gidecektir.

Özellikle Kaçınmanız Gereken Hareketler

● Onu suçlamayın.

● Bağırmayın, tehdit etmeyin, dövmeyin.

● Başkalarıyla kıyaslamayın.

● Etiketlemeyin, “tembelsin, sorumsuzsun” gibi sözlerden kaçının.

● Hakaret etmeyin.

● Sevginizden mahrum bırakmayın.

Unutmayın ki çocuğunuz değerlidir! Önemli olan ona rehberlik etmek, destek vermektir.