Karnabahar Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Karnabahar Kürü Faydaları Ve Tarifi

Karnabahar içerdiği zengin vitaminler bakımından sadece besin olarak tüketildiğinde pek çok yarar sağlamakla kalmaz kür olarak kullanıldığında da çok büyük faydalar sağlamaktadır.



Karnabahar Kürü Nedir?



Karnabahar kürü, önceden kaynatılmış klorsuz bir miktar içme suyuna bir miktar karnabaharın eklenerek demlenmesini sağladıktan sonra elde edilen karnabahar suyu olmaktadır.



Karnabahar Kürü Ne İşe Yarar?



Karnabahar kürü, düzenli olarak kullanıldığında vücudu çeşitli toksin maddelerden arındırır ve bu sayede vücut sağlığına önemli katkı sağlar. Ayrıca vücudun nem dengesini sağlama özelliği olduğu için göz kuruluğuna karşı doğal bir ilaç niteliği taşır.



Karnabahar Kürü Neye İyi Gelir?



Karnabahar özellikle kronik idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir. Bu bakımdan düzenli olarak uygulandığında tekrara ederek kronik bir durum ortaya koyan idrar yolunu giderici bir etki sağlar. Ayrıca göz kuruluğu sorununa da çok iyi gelmektedir.



Karnabahar Kürü Nasıl Yapılır? Karnabahar Kürü Tarifi



Karnabahar kürünün hazırlanması son derece basittir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta karnabahar kürünün hazırlanışı esnasında yapraklarının da mutlaka kullanılmasıdır. Karnabahar kürü için gerekli malzemeler ise 300 gram kadar bir karnabahar ve 750 milim kadar klorsuz sudur.



Önceden ısıtılan 750 milim suyun içine 300 gram kadar karnabahar bırakılır ve ortalama 5 dakika kadar bir süre tencerenin kapağı kapatarak karnabaharın demlenmesi beklenir. Sonrasında ayrı bir cam kabın içine demlenen karnabaharın suyu süzülerek aktarılır. Burada süzülen karnabahar suyu kür olarak kullanılır.



Karnabahar Kürü Faydaları



Düzenli olarak kullanılan karnabahar kürünün sağlık açısından pek çok önemli faydaları bulunmaktadır. Bunları ise şu şekilde sıralamak son derece doğru olacaktır:



- İdrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde önemli bir yarar sağlar,

- Mantar enfeksiyonlarını giderici etkiye sahiptir,

- Göz kuruluğunu önleyici etkisi vardır,

- Vücudun nem dengesini sağlama özelliği vardır,

- Mide asitlerini dengeleyerek mide sağlığına katkı sunar,

- Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı kuvvetli bir hale getirir,

- Vücudu zararlı maddelerden arındırıcı etkisi vardır,

- Tansiyonu dengeler.



Karnabahar Kürü Kullanımı



Karnabahar kürü, düzenli olarak uygulanması halinde fayda sağlamaktadır. Bu bakımdan aksatılmadan kullanılması önem taşır. Karnabahar kürü kullanımı amacına göre farklılık göstermektedir.



Karnabahar kürünün İdrar yolu enfeksiyonu için kullanımı:



7 gün aralıksız olarak uygulanır ve sonrasında 3 gün ara verildikten sonra tekrara ara verilmeden 7 gün boyunca uygulanır. Ardından tekrar 3 gün ara verilir ve sonra tekrar 7 gün uygulama uygulanır.



Kullanımı her gün için sabah ve akşam olmak üzere 1 su bardağı olarak önerilmektedir. Karnabahar kürü toplamda 21 günlük süreyle uygulanmalıdır.



Karnabahar kürünün göz kuruluğunu gidermek için kullanımı:



7 günlük süre boyunca her sabah 1 su bardağı karnabahar kürü içilmesi gerekir. Sonrasında ise kullanıma ara verilmelidir.



Karnabahar kürünü uygularken aç veya tok olmanız gibi bir duruma gerek yoktur. Midenizin rahat olduğu zaman dilimlerinde karnabahar kürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Karnabahar kürü uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kürün her tüketimde taze olmasıdır. Beklemiş durumda olan karnabahar küründe koku oluşumu söz konusudur. Bu durum ise mide için olumsuz bit etki yaratabilmektedir. Bu sebeple her uygulamada karnabahar kürünün taze olarak tüketimine dikkat edilmesi büyük bir fayda sağlayacaktır.