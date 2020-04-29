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Haber Giriş: 29.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Kargo - Yıldızların Altında akor ve gitar ritimleri

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Kargo - Yıldızların Altında akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kargo'nun sevilen şarkısı Yıldızların Altında'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Gm                          Eb D                     Gm F Eb
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Eb                      Cm       D                  Gm
Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında

Gm                         Eb  D                     Gm F Eb
Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak
Eb                Cm        D                  Gm
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında

Gm                   F               Cm            Bb
Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da
Eb                    Bb        D                 Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında
Gm                   F          Cm                 Bb
Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da
Eb                   Bb         D                 Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında
Eb                   Bb         D                 Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında

Gm  Eb  D

False
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