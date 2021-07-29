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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:13 | Son Güncelleme:

Kardelen isminin anlamı nedir? Kardelen ne demek? Kardelen adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Kardelen isminin anlamı nedir? Kardelen ne demek? Kardelen adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve anlamı bakımından sevilen pek çok isim bulunuyor. Bu tür isimlerden birisi de Kardelen ismidir. Kardelen ismini çocuğu için düşünen bireyler, ismin anlamını, özelliklerini ve kuranda geçip geçmediğini bilmek istiyor. Kardelen isminin anlamı nedir? Kardelen ne demek? Kardelen ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kardelen ismi Türkçe kökenli bir isim olmakla birlikte baharın müjdecisi olan çiçek demektir. Türkiye’de Kardelen ismine sahip kişi sayısı ortalama 100 bine yakındır.

 Kardelen İsminin Anlamı Nedir? Kardelen Ne Demek?

 Türkiye’de genel olarak kız çocukları için kullanılan Kardelen ismi erkek çocukları içinde kullanılabilmektedir. Kardelen baharın müjdecisi olan bir çiçek anlamına gelmektedir.

 Kardelen İsminin Özellikleri

 Hayata pozitif bakar ve gülümsemeyi yüzlerinden eksik etmezler. Enerjik ve atılgan bir yapıya sahiplerdir.

 Kardelen İsminin Analizi

 Kardelen ismi 8 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir;

 K: İş ve aşk hayatında oldukça başarılıdır.

 A: Atılgan ve enerjik yapısı vardır.

 R: Karar verme konusunda güçlük çekerler.

 D: Hırslı bir yapıları bulunmaktadır.

 E: Ruhsal açıdan sıkıntı yaşarlar ve aniden tepki gösterirler.

 L: Sanat yönünden oldukça başarılıdırlar.

 E: Ruhsal açıdan sıkıntı yaşarlar ve aniden tepki gösterirler.

 N: Sağduyulu kişiler arasında yer alırlar.

 Kardelen Adının Kökeni

 Kardelen adının kökeni Türkçedir.

 Kardelen İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Kardelen isminin yanına yakışan isimler; Karabatak, Karabay, Karabuğra, Karaalp, Karabey, Karabörü.

 Kardelen İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçmiyor.

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