Kararan muzları beğenmeyip almıyoruz ama...

Muzun potasyum içeriğinin fazla olması meyvenin tüketimi ile kasların çalışması, sinir uyarımı, vücudun su dengesinin kontrolü sağlanır. Potasyum sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kesik, aşırı kanamalarda fazla kan kaybının olmasını engeller.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şekerli tadı, güzel aroması, kolay çiğnenebilir olması ve taşımadaki avantajı ile muzun her yaş grubu tarafından sevilen bir meyve olduğunu ifade ederek, “Yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır” dedi.

Strese karşı birebir

Sağlıklı potasyum deposu olan muzun tansiyonu düşürme, kalbi aritmilerden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi faydalarının yanı sıra güçlü kemik yapısını da faydalı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şöyle konuştu:

Güçlü bir iskelet sistemine sahip olmak tek başına kalsiyum ve D vitaminine bağlı değildir. Sağlam kemik yapısı için vücudumuzun potasyuma da ihtiyacı vardır dolayısıyla potasyumdan zengin bir meyve olması güçlü bir kemik yapısına katkı sağlar.

Mutluluk meyvesi diyebileceğimiz muz, strese karşı da iyi çözüm sunmaktadır. Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen yoğun iş günlerinde aceleden aç karına evden çıkmak yerine pratik olarak yiyebileceğiniz bir küçük boy muz sizin daha keyifli, stressiz ve sakin bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Aynı şekilde gün içinde aç kalarak performans düşüklüğü istemediğimiz için sabah ile öğle arasında yiyebileceğiniz bir adet yerli muz sizin yorgunluğunuzu ve stresinizi azaltacağını da unutmayın.

Felç riskini azaltır

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre tuzu azaltıp her gün bir muz yemek felç riskini yüzde 24 azaltıyor diyen Eriş, “Potasyum zengini muzun beyin hücrelerinin ölmesini engellediği ve bu sayede yüksek tansiyon ve felç riskini düşürdüğü açıklandı.” ifadelerini kullandı.

Regl sancısını azaltır

Muzun kadınlar için bir mucize niteliği taşıdığını söyleyen Eriş, “Adet dönemlerinde tüketilmesi içeriğindeki potasyum ve B vitaminleri sayesinde şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Kas ve beyin yorgunluğuna iyi gelir. Yine içeriğindeki B vitaminleri sayesinde saça çok iyi gelir.” dedi.

Benekli olan muz daha faydalı

Lif açısından da önemli bir meyve olan muzun bağırsak fonksiyonlarını dengeleyerek kabızlığa da ishale de iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şunları söyledi:

Bağırsağın probiyotik gücünü de arttırarak bağışıklık sistemine destek olmaktadır. Bir dipnot olarak belirtilmelidir ki beğenmeyip kabuğu beneklendiği için almadığımız yumuşamış fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıdadır. Yani ne kadar benek o kadar antikanserojen-antioksidan madde demek.

Muz alırken bunlara dikkat!

Muz kendiliğinden olgunlaşmış olmalı. Olgun muzun ucu esmer, rengi koyu sarı ve hafif yumuşak olur gazla sarartılan muzlar sağlıklı değildir. Kendiliğinden olgunlaşmamış muz mide asidini artırır ve kabızlığa neden olur.