Karantinada canınız sürekli tatlı mı istiyor? Bu önerilerle tatlı krizine son verin

Bu durumu kontrol altına alabilmekse beslenmenizi yönetebilmek ve bazı besinleri beslenmenize eklemekle mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan karantinada tatlı isteğini gidermek için önerilerini sıraladı.

- Öğün düzeninizi kontrol edin

Bugünlerde çoğu kişi kahvaltıyı geç yapmayı tercih ediyor ve bir daha akşam yemeği yiyor. Kişiler genelde kahvaltısını 11.00-12.00 gibi çok doygun yaptığını bu nedenle akşam yemeğini ancak 18.00 gibi yediğini ve gece 22.00 civarı acıktığını o saatte de elinin hep abur cubura, tatlıya yöneldiğini söylüyor. Bu noktada kişi gün içinde vücudunun ihtiyacı olan besin ögelerini sağlayamadığı için vücudunda eksiklik ve beraberinde de açlık yaşanıyor. Bu nedenle mutlaka gün içinde geç kahvaltı yapsanız dahi öğün düzeninizi iyi planlamalı vücudunuzun ihtiyacı olan besin ögelerini ona vermelisiniz.

- Yeterli su için

Yapılan çalışmalar su eksikliğinin vücutta halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlara ve tatlı ataklarına neden olduğunu söylüyor. Kişi halsizlik ve yorgunluk hissettiği zamanda genelde basit karbonhidrat ihtiyacı artıyor ve kendini tatlı tabaklarının başında buluyor. Vücudunuzda enerji döngüsünün doğru olması için ve yeterli su içtiğinize emin olun. Canınız tatlı istediğinde önce bir bardak su için kendinizi sorgulayın ve kararınızı öyle verin.

- Düzenli uyku çok önemli

Uykusuzluk ve açlık genelde kişinin karıştırdığı kavramlardır. Çünkü kişiler uykusuz veya halsizken enerjilerini toparlamak adına dinlenmek veya uyumak yerine yemek yemeye yönelebiliyor. Yapılan çalışmalarda da düzensiz ve özellikle de 5 saatten az uyuyan kişilerin bu kısır döngüye girdiklerini kanıtlıyor. Böyle bir durumda kişi daha çok enerji alabileceğini düşündüğü basit karbonhidratlı öğünlere yöneliyor. Ve mutlaka gün bir tatlıyla son buluyor. Tatlı ve basit karbonhidrat tüketiminizi kontrol altına almak istiyorsanız mutlaka yeterli uyuyun. Kaliteli ve yeterli uyku için melisa, papatya, yasemin gibi bitki çaylarından destek alabilirsiniz.

- Müsilajlı besinler tok tutar

“Gün içinde her öğünümü düzgün yapıyorum ancak yine de doymuyorum” diyorsanız öncelikle bir uzman kontrolünde bunun nedeni bulunmalıdır. Ardından öğünlerinizi düzenlerken sizi tok tutacak müsilajlı besinleri ekleyebilirsiniz. Bu besinler bağırsakta hacim olarak artacak ve doygunluk hissetmenizi sağlayacaktır. Keten tohumu, karnıyarık otu tohumu, chia tohumu gibi besinler bu yapıdadır. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, bu besinleri kullandığınız öğünlerin ilaç saatlerinize yakın olmamasına dikkat edin. Aksi halde ilacınızın emilimini azaltabilir.

- Meyve yemeyi ihmal etmeyin

Meyveler doğal şeker kaynaklarıdır. Gün içerisinde her hangi bir sağlık sorununuz yoksa yiyeceğiniz 3 porsiyon meyve tatlı ataklarınızı azaltacaktır. Fazla miktarda yiyeceğiniz meyve ise früktoz nedeniyle karaciğer yağlanması nedeni olabilir. Ancak unutmamalısınız ki yiyeceğiniz 1 porsiyon şerbetli tatlı yerine meyveler her zaman daha masum tatlı alternatifleridir.

- Cennet hurması tatlı isteğini bastırır

Kendiliğinden tatlı tada sahip cennet hurması tatlı ataklarınızı kontrol etmede yardımınıza koşacaktır. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bugünlerde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek tadıyla tatlı ihtiyacınızı kesecek ve lifiyle de doygunluğunuzu arttıracaktır. Dilerseniz ceviz, kakao ve cennet hurmasını blender’dan geçirip dolapta soğuttuktan sonra puding gibi de yiyebilirsiniz.

- Sağlıklı tatlılar yapın

Yediğiniz tatlıları hazır almak veya paketli ürünleri tüketmek yerine kendiniz yapın. Özellikle tariflerinizi sağlıklı besinlerden seçerek yaparsanız hem tatlı ihtiyacınızı karşılamış hem de besin ögelerinizi karşılamış olursunuz. Örneğin tariflerinizde tat vermek için şekeri kullanmak yerine kuru meyveleri, beyaz un kullanmak yerine siyez, yulaf unu gibi unları, un ve şeker kullanmak yerine keçiboynuzu ununu tercih edebilirsiniz.

Balkabaklı çikolata truff tarifi

- 2 su bardağı balkabağı püresi

- 5-6 yemek kaşığı yulaf unu

- 1 çay kaşığı tarçın

- 2 yemek kaşığı bal

- %70 ve üzeri bitter çikolata

Yapılışı: Balkabağı püresi, yulaf unu, tarçın ve balı karıştırın. Ceviz büyüklüğünde toplar yapın Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve yaptığınız topları çikolataya batırın. Dolapta biraz soğutun ve afiyet olsun.