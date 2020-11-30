Karantina süreci hipertansiyonun artmasına neden oluyor

Son zamanlarda karantina ve sosyal izolasyon gibi uygulamaların yüksek tansiyon vakalarında artışa neden olduğuna dair sıklıkla yapılan araştırmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, "Karantinada olan insanların hipertansiyon hastası olmasalar bile tansiyonlarının arttığına dair önemli veriler içeren yazılar yayınlanmaya başladı. Evde kalınan süre içerisinde hareketsiz kalmak, yeme alışkanlıklarının değişmesi, kilo almak, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor" dedi.



Karantinanın hastaları kötü yönde etkilediğine dair izlenimlerimiz var



Doç. Dr. Kalkan, "Yapılan birçok araştırmada beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tuz tüketim miktarının artması, hareket alanının kısıtlanıp daha az hareket etmeye bağlı olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarda kayda değer artış olmakla beraber hali hazırda hipertansiyon tanısı olan hastalarımızın takibinde pandemi süreci ile birlikte tansiyon regülasyonlarının bozulduğunu mevcut ilaç rejimlerinin yetersiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde karantinanın hastalarımızı kötü yönde etkilediğine dair izlenimlerimiz var. İlaç tedavilerini arttırmak ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kaldığımız hastalarımız oldu" ifadelerini kullandı.



Karantinada insanların kilo almaya daha fazla eğilimli olduklarına ve bunun doğuracağı sıkıntılara dikkati çeken Kalkan, kilo almanın hipertansiyonu artıran nedenler arasında olduğunu, stres hormonlarını arttırdığını ve kan basıncını yükselten etkenlerden olduğunu söyledi.



Hastalarımıza ev içerisinde hareket etmelerini öneriyoruz



Hipertansiyon hastalarının koronavirüs enfeksiyonundan daha fazla etkilendikleri ve sonuçların diğer vakalara göre daha olumsuz olduğuna yönelik bulguların bulunduğunu söyleyen Ali Kemal Kalkan, hipertansiyon hastalarına şu tavsiyelerde bulundu: "Hastalarımıza ev içerisinde hareket etmelerini öneriyoruz. Özellikle birtakım egzersiz programları tavsiye ediyoruz. Çok yoğun egzersizler önermiyoruz. Orta seviyeli, düzenli egzersizlerle kilo vermeleri gerekiyor. Tuzlu besinlerden uzak durmalarını ısrarla söylüyoruz. Vatandaşların, stresten uzak durarak, gelecekle ilgili daha umutlu olmaları gerekiyor. Egzersiz yapamayacak hastalarımıza da daha az otur daha fazla hareket et gibi bir prensip benimsetiyoruz. Sigara ve alkol tüketimini bırakmalarını da öneriyoruz."