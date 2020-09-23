Karaciğer yağlanması hafife alınmamalı! Mutlaka tedavi edilmeli

Son yıllarda daha fazla gündeme gelen karaciğer yağlanması, hatalı beslenme, hareketsiz yaşam ve obezite gibi sebeplerle erişkin hasta gruplarında sıkça görülüyor. Uzmanlar ise yağlı karaciğerin siroza, sirozun da karaciğer nakline yol açtığı konusunda vatandaşları uyarıyor. Prof. Dr. Murat Kılıç, kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) denilen alkol kullanımına bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının siroza, sirozun da karaciğer nakline götürdüğünü söyledi. Amerika’da ve batıda NASH’ın karaciğer nakli nedenlerinin ilk sırasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, "Maalesef son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle karaciğer nakli oldu. Karaciğer yağlanması hafife alınmamalı ve siroza dönüşmemesi için mutlaka tedavi edilmeli" dedi.



Türkiye’de bu hastalık gittikçe artıyor



NASH’ın alkol tüketimiyle ilgisi olmadığını belirten Kılıç, "Karaciğer yağlanması iltihap ile seyrettiğinde NASH olarak tanımlanıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması yani NASH tedavi olmayıp geri dönmeyince siroza çeviriyor. NASH, bugün Amerika ve batı dünyasında en sık karaciğer yetmezliği sebebi ve karaciğer nakline götüren hastalıklarda birinci sırada. Şimdi en önemli toplum sağlığı sorunları olarak kabul edilen obezite ve şeker hastalığı bu karaciğer hastalığını artıran faktörler. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar obez olarak kabul ediliyor ve nüfusumuzun yüzde 22’si obez. Ülkemizde 3.8 milyon NASH hastası olduğu ve bu hasta grubunun önemli bir kısmında karaciğer sirozu gelişeceği tahmin ediliyor. Türkiye’de de bu hastalık gittikçe artıyor, eskiden hiç görmezdik belki de bu hastalığı tanımıyorduk. Şimdi önemli bir grup hasta NASH dediğimiz bu hastalıktan karaciğer nakline gidiyor" ifadelerini kullandı.



Masum değil



NASH’ın karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Maalesef son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle karaciğer nakli oldu. Bu yüksek bir oran. NASH masum bir şey gibi gözüktüğü halde önemli bir nakil sebebi. Karaciğer yağlanması olan kişiler karaciğer yağlanmasına ne sebep oluyorsa kilo, şeker hastalığı, beslenme problemleri ya da alkol bunu tedavi etmeli. Eğer tedavi olmazsa karaciğer yağlanması hiç masum değil, hafife alınıyor ama uzun dönemde siroza çeviriyor maalesef" diye konuştu.