Kapıda bekleyen tehlike: Batı Nil virüsü ve Zika virüsüne dikkat!

Yapılan bu açıklamalar sonrası sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil Virüsü ve tehlikeleri merak edilir oldu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, Batı Nil virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Virüs, ilk olarak 1937 yılında Afrika kıtasında Uganda’da tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarında da birçok bölgede varlığı gösterilmiştir. Ülkemizde ise Batı Nil Virüsü BNV enfeksiyonu, ilk olarak 2010 yılında bir salgın şeklinde görülmüş ve rapor edilmiştir.

Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir?

BNV enfeksiyonu kuluçka zamanı 2-15 gün arasındadır ve grip benzeri hastalık şeklinde ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyonu olan kişilerin %20’sinde ateşli hastalık olarak bilinen “Batı Nil Ateşi” görülürken, %1’den az sayıda bireyde beyin iltihabı şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Batı Nil virüsü enfeksiyonunun semptomları;



- Baş ağrısı

- Ani ateş

- Sırt ağrısı

- Deride kızarıklıklar

- Lenf bezlerinde büyüme şeklinde görülür.

Daha şiddetli olgularda ise;

- Baş ağrısı ile birlikte görülen yüksek ateş,

- Vücut kaslarında zayıflık,

- Boynunu dik tutamama

- Uyuşukluk,

- Zihinsel karışıklık,

- Koma,

- Kas titremeleri,

- Kasılmalar ve sonucunda felç şeklindedir.

Batı Nil virüsünün aşı ve tedavisi



Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve son yıllarda da ülkemizde kamu sağlığı açısından endişe yaratan BNV’ye karşı geliştirilmiş spesifik bir tedavi ve aşı yoktur. Fakat, enfeksiyona karşı kullanılmak üzere, tedavi edici çeşitli ajanlar geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Zika virüsü nedir, belirtileri neler?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şafak Göktaş ise son dönemlerde merak edilen zika virüsü hakkında önemli bilgiler verdi.

Zika virüsü, sivrisinek tarafından bulaştırılan bir virüstür. İlk defa 1947’de Uganda’da Zika Ormanı’nda, maymunlarda tespit edilmiştir. İnsanlarda ise 1968 yılında Nijerya’da hastalık yaptığı saptanmıştır. Daha sonra, Afrika, Amerika, Asya ve Pasifik’te çeşitli salgınlar yapmıştır.

Zika virüsünün belirtileri

Hastalığın temel belirtileri; baş ağrısı, ateş, deride kızarıklık, pembe göz, konjonktivit ( göz iltihabı), kas ve eklem ağrısı, yorgunluktur. Bu belirtiler, yine sivrisinek ile bulaşan hastalıklar olan Deng Ateşi ve Chikungunya Virus Enfeksiyonuna benzerdir.

Sivrisineklerden bulaşıyor

Sivrisinekler, dünyada en sık insan ölümüne sebep olan hayvanlardır. Zika Virüs’ün oluşturduğu, Brezilya’da Mayıs 2015’de başlayan salgın, şu ana kadar bu virüs nedeniyle olan en büyük salgındır. 440.000 ile 1.300.000 arasında şüpheli vaka bildirilmiştir. 5000 üstünde mikrosefali (küçük kafa), 100 üstünde ölüm bildirilmiştir. Etkilenen ülkeler daha çok Güney ve Orta Amerika ülkeleridir. Avrupa’da da vakalar bildirilmeye başlanmıştır.

Aedes türü sivrisinekler tarafından bulaştırılır. Kan tranfüzyonu ile bulaştığını gösteren 1 vaka olmuştur. Zika Virüs’ün RNA’sı, amniyon sıvısında saptanmıştır. Bu da virüsün plasentaya geçip anneden bebeğe bulaştığının göstergesidir. Bugüne kadar, emzirmeyle bulaştığını gösteren bir vaka olmamıştır.

Tanısı nasıl konur?

Bu hastalığın tanısı tükürük, kan, idrardan PCR testi yaparak ortaya çıkabilir. Test, belirtiler ortaya çıktıktan sonra ilk 3-5 gün içinde yapılmalıdır. Bunun dışında antikor testi de mevcuttur. Fakat belirtiler çıktıktan 5 gün sonra yapılabilir.