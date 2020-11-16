Kapalı burun estetiğiyle nefes sorunları da çözülebilir

Kapalı (izsiz) burun estetiği hakkında bilgi verir misiniz?

Kapalı burun estetiğinde, işlem sadece burun deliklerinin içinden yapılır. Kolumellada (iki burun deliği arasındaki bölge) kesi ve buna bağlı kesi izi olmaz. Kolumelladaki dokular (bir atardamar, bir toplardamar, bir duyu siniri) zarar görmediği için burunda oluşacak ödem açık ameliyat tekniğine göre daha hızlı iner. Burun ucunda da uyuşukluk olmaz. Kesinlikle daha hızlı bir iyileşme süreci sağlanır.

Peki kapalı burun estetiği tekniğinde nefes alma sorunlarına da müdahale edilebilir mi?

Nefes alma problemiyle ilgili burun içinde genellikle üç temel sorun vardır; kemik eğriliği, kıkırdak eğriliği ve ‘konka hipertrofisi’ denilen burunda et büyümesi. Kapalı burun estetiğinde bu üç soruna da rahatlıkla müdahale edilebilir. Hastanın bu sorunlardan kurtulması sağlanabilir.

Burun estetiği öncesinde 3D simülasyon yapıyor musunuz?

Evet, hastamıza ilk muayenede 3D simülasyon yapıyoruz. Simülasyonun amacı, burun şekli konusunda hastamızla ortak bir noktada buluşmayı sağlamak. Hastamızın istekleri ile cerrahi olarak yapılacak işlemlerin ortak bir paydada buluşması, ameliyatın başarısı açısından çok önemlidir.

Burun estetiğinin bir mevsimi var mıdır?

Açıkçası burun ameliyatı için tavsiye edilen bir mevsim yok. Burun estetiği yaptırmak isteyenler operasyon için genellikle bahar ya da kış aylarını tercih ediyor. Ama son dönemde yazın ameliyat olanların sayısında da ciddi oranda bir artış var.

Ameliyat sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken durumlar neler?

4 hafta boyunca denize ve havuza girilmemesini ve 8 hafta süreyle gözlük takılmamasını tavsiye ediyoruz. Fitness gibi sporlara da ameliyattan 4 hafta sonra başlanmasını öneriyoruz.