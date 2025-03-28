Kansere en çok yakalanan kan grubu hangisi? Risk yüzde 55 daha yüksek... Kan grubu faktörü kanserin teşhisinde dikkate alınmalı mı?

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Daily Mail'de yer alan habere göre, kan grupları üzerinde yapılan yeni çalışmayla birlikte o kan grubunu taşıyan bireylerin bazı ölümcül kanser türlerine daha yatkın olabileceği ortaya çıktı.

Çalışmaya göre, A, B ya da AB kan grubuna sahip olanların mide kanserine yakalanma riski, 0 kan grubuna sahip kişilere kıyasla yüzde 55 daha yüksek. Bu şaşırtıcı araştırma ile bu üç kan grubuna sahip bireylerin ölümcül bazı kanser türlerine daha yatkın olduğu ortaya atıldı.

Ayrıca A grubu bireylerin bağırsak kanseri, AB grubundakilerin ise karaciğer kanseri açısından daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekildi.

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2016 yılında 18.000 yetişkin üzerinde yapılan başka bir araştırmayla da, AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma olasılığının yüzde 45 daha fazla olduğu ortaya atılmıştı. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olanların pankreas kanserine karşı bir miktar koruma sağlayan genetik bir avantaja sahip olabileceği, kansere yakalanma riskinin yaklaşık altıda bir oranında daha düşük olduğunu belirtildi.

Teorilerden biri, farklı kan gruplarının bakteri gibi tehditlere karşı farklı bağışıklık sistemi tepkileri üreterek hücrelerde kanser gelişme olasılığını artıran değişiklikleri tetiklediği yönünde ancak diğer uzmanlar kan grubu ve kanser arasındaki bağlantıların yorumlanması konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kan grubu, ebeveynleriniz tarafından aktarılan genler tarafından miras alınır ve değiştirilemez. Krallık'ta en yaygın kan grupları arasında 0 pozitif, A pozitif ve A negatif yer alırken, AB negatif kan grubu en nadir görülen gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bazı bilim insanları da yapılan araştırmalarda katılımcı sayısının az olduğunu ve alkol tüketimi ya da sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin hesaba katılmadığını ifade ediyor.

Bununla birlikte bilim insanları, hâlâ bazı kan gruplarının neden özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı daha savunmasız olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değil.

Peki, kan grubu kanser riskini nasıl etkiliyor?

Kan grubu faktörü kanserin teşhisinde ya da tedavisinde dikkate alınmalı?

Kan grubu ile ilişkili riskleri azaltmak için yaşam tarzı değişikliği ile mümkün mü?

Kan grubu ve kanser riski arasındaki ilişkiyi etkileyen diğer faktörler neler?

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, aslında kanser riskini etkileyen birçok faktörün olduğunu, çevresel ve genetik faktörlerin yanında kan grubunun da bunlardan bir tanesi olabildiğini söyledi.

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KAN GRUBU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Kan grubu ve kanser ilişkisinin farklı kan gruplarının, farklı patojenlere ve etkenlere farklı tepkiler gösterebilmesinden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Abdullah Sakin, bu etkiyi şöyle açıkladı:

“İmmun sistemin yanıtını etkileyenlerden bir tanesi de kan grubudur. Kan grubu ve kanser ilişkisiyle ilgili literatürde yapılan birçok çalışmalar var. Bunlardan bir kısmında çelişkili sonuçlar elde edilmiş ama genel olarak bazı kan gruplarının, özellikle sıfır kan grubunun sinirim sistemi kanserlerine karşı bir miktar daha koruyucu olabileceğine dair çalışmalar daha ön planda.

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Bahsi geçen araştırmalarda A, B ve AB kan grupları mide kanserine yakalanma riski 0 kan grubuna göre biraz daha yüksek bulunmuş.

Ayrıca, bazı çalışmalarda 0 kan grubu A, B ve AB kan gruplarına göre pankreas kanseri, bağırsak kanserine yakalanma riski daha düşük olduğunu göstermiş.





Buradaki temel olay bu kan gruplarındaki farklılıkların bağışıklık sistemi ve bağışıklık sisteminin patojenlere olan yanıt farklılığında kaynaklanmış olabilir. Bağışıklık sisteminin bakteri, virüsler gibi patojenlerin yanı sıra çevresel faktörlere karşı olan yanıtının farklı oluşundan kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz.”

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KAN GRUBU ANALİZİ GENETİK ANALİZLERİNİN YANINDA BİRAZ DAHA BASİT KALIYOR

Kan grubu faktörü kanseri teşhisinde ya da tedavisinde dikkate alınmalı mı?

Burada güncel tedavilerde, onkolojik tedavilerde kan grubu kökenli bir tedavi yaklaşımının daha benimsenmediğini ifade eden Doç. Dr. Abdullah Sakin, kanser teşhisi konulduktan sonra o tümörün genetik mutasyonlarının araştırılarak genetik mutasyonlarına göre tedavi yapıldığını, yani kan grubunun o genetik analizlerinin yanında biraz daha basit kaldığını dile getirdi.

Farklı kan gruplarının farklı çevresel faktörlere, patojenlere, virüslere ve bakterilere geliştirdikleri immune yanıtlar farklı olabileceğinden dolayı bireylerde ve toplumlarda farklı kanser türleri farklı oranlarda görülebilmektedir.

Doç. Dr. Abdullah Sakin, kanseri etkileyen değiştirilemeyen faktörler ve değiştirilebilen faktörler olduğunu, değiştirilemeyen faktörlerin genetik yapımız olduğunun altını çizdi.

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GENETİK MUTASYON YÜKÜ YÜKSEK İSE KANSER RİSKİ DAHA YÜKSEK

Genetik mutasyon yükü yüksek yani genetik ailesinde kanser öyküsü çok sık olan bireylerin genetik taramayla gösterilmiş veya gösterilmemiş olsun, bu kişilerin kanser açısından diğer bireylere göre daha riskli gözüktüklerini belirten Sakin, işte bu sebeple örneğin, ailesinde meme kanseri öyküsü olan birisinin daha erken yaşta daha sık meme kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Benzer şekilde aile öyküsünde sindirim sistemi kanseri öyküsü olan birisi daha sağlıklı, daha temiz beslenmeli. Ya da ailesinde yoğun akciğer kanseri öyküsü olan bir birey sigara, sigara dumanı maruziyetinden, çevresel kirlilikten uzak durmaya daha fazla dikkat etmeli.”

Sakin, son olarak sağlıklı yaşam tarzını hepimizin benimsemesi gerektiğini, düzenli egzersiz yapmamızı, sigara, tütün ürünleri ve alkolden mümkün mertebe uzak durmamız gerektiğini sözlerine ekledi.