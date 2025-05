Kanser teşhisi aldığında 8 aylık hamileydi! Hem bebeğini kurtarmak hem de hayatta kalabilmek için yapmadığı şey kalmadı

Haberin Devamı

Nikki Penrice, dört yıl önce ikinci hamileliğinin neredeyse sonuna yaklaşmışken kendisini hastanede bulduğunda özellikle bir sorun olduğunu düşünmemişti.

İlk çocuğu Reggie'ye hamileyken şiddetli bir şekilde hastalanmıştı, bu nedenle ikinci çocuğu Connie'ye hamile kaldığında hiperemesis gravidarum olarak da bilinen aşırı sabah bulantısı semptomlarını yaşadığında, bu onun için pek de sürpriz olmadı.

Aylarca hastaneye gidip geldiği, bulantı önleyici tabletlerle yaşadığı, susuz ve bitkin olduğu için endişelenmedim. Nikki, beş ay süren bu durumun ardından şiddetli ishale yakalandığında bile bunu ilaçlara ve hamilelik hormonlarına bağladı.

EVDE ANİDEN FENALAŞTI, BAĞIRSAĞINDA KİTLE BULUNDU

Ancak Nikki hamileliğinin sonlarına yaklaştıkça bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti.

“Evdeydim, karnımda ve sırtımda şiddetli bir ağrı hissettiğimde aktif bir okul öncesi çocukla günü atlatmaya çalışıyordum. Bunun doğum sancısı mı yoksa bir enfeksiyon mu olduğunu bilmiyordum” dedi ve ters giden bir şeyler olduğunu anladığı anları anlattı:

“Ağrının ortasında annemin numarasını çevirmeyi başardım, o da bir ambulans çağırdı ve hastaneye götürüldüm, böbreklerimi kontrol etmek için ultrason yapıldı. Ultrasonografi uzmanı tarama sırasında durakladı. Çok fazla acı çekiyordum ve kalbim hızla çarpıyordu, bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum. Doktor, anlamadığı bir şeyi kontrol etmesi için bir meslektaşını çağırmaya gitti. Her iki uzmanın da beni kontrol etmesini beklerken yaşadığım sessiz duraklama bir ömür boyu sürdü. Sonra bağırsağımda bir kitle olduğunu söylediklerinde her şey başıma yıkıldı. Ondan sonra her şey bulanık bir şekilde gerçekleşti.”

Nikki’ye hemen MRI çekildi ve sonuçlar kitlenin varlığını doğruladı. Sigmoidoskopi (kolonun alt kısmının incelenmesi) ve bir tarama da dahil olmak üzere daha fazla test istendi. Hamile olduğu için herhangi bir sedasyon alamadı ve o dönem yaşana Covid pandemisi nedeniyle ailesinden kimse yanında olamadı.

DOĞUM YAPMAK ZORUNDAYDI AMA SEZARYENE ALINAMADI

Nikki, “Zor ve yalnızdım ama sadece bebeğimi güvende tutmaya odaklandım. Biyopsinin ardından bağırsak kanseri olduğum ve bebeğimi mümkün olduğunca çabuk doğurmam gerektiği söylendi” dedi ve şunları söyledi:

“Sanırım o noktada hissizleştim. Her şeyi anladığımı hatırlamıyorum. Connie'yi sağ salim doğurtmaya o kadar odaklanmıştım ki bunu unuttum ve diğer her şeyle o doğduktan ve güvende olduktan sonra yüzleşmeye karar verdim. Tümör için ameliyat yapmaları gerektiğinden ve beni iki kez açamayacaklarından sezaryen olamayacağımı söylediler. Bunu duymak beni gerçekten çok şaşırttı.”

DOĞUM TAM 12 SAAT SÜRDÜ

Nikki, doğumun başlaması için 21 Aralık’ı seçti. Doğum 12 saat sürdü ve Connie ters pozisyondaydı ama bir mucize gibi son dakikada döndü. Doğum sorunsuz gerçekleşti.

Nikki, “O kadar şey yaşadıktan sonra geldiğine inanamadım. Güvende olduğu için çok mutluydum. Doktorum bana ameliyatımın birkaç hafta sonra, 17 Ocak'ta yapılacağını ve eve gitmem gerektiğini, ameliyattan önce vücudumun yarı iyileşmesine izin vermemi söyledi. İyi vakit geçirmeye ve olabildiğince normal olmaya çalıştım ama ameliyat aklımın bir köşesinde duruyordu.”

Nikki, kısa bir süre sonra dışkısında kan görünce hemen hastaneye gitti ve doktorlar gözetim altında kalmasına karar verdi.

'BAĞIRSAĞIM DELİNDİ, SONRA OLANLARI HATIRLAMIYORUM'

“İlk birkaç gün kendimde değildim. Kendime gelmeye başladığımda her şey yüzüme vurdu” diyen Nikki yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir ara Reggie geldi ama onu korkutmak istemedim. Connie iki kez getirildi ama o günler zor ve çok ağlamaklıydı. İki hafta sonra, hastanedeyken bağırsağım delindi, bu ölümcül olabilir. Acı başka hiçbir şeye benzemiyordu ve her şey bir anda acil bir durum haline geldi. Korkunçtu. İlk defa gerçekten başaramayacağımı düşündüm. Ondan sonra olanları pek hatırlamıyorum ama tümörün alınması için acil ameliyata alındım ve enfeksiyonu temizlemek için bir yıkama işlemi yapıldı.”

Nikki kendine geldiğinde vücudu hala karnının üstünden altına kadar açıktı. Acil bir durum olduğu için, kapalı ameliyat yapamadılar ve Nikki’yi kapatamadılar çünkü ameliyatı iki parça halinde yapmak zorundaydılar.

Nikki, iki gün boyunca boynunda onu besleyen ve ilaç veren bir iple yatmak zorunda kaldı. İki gün sonra tekrar ameliyata girdi ve bir yıkama daha yapıp stoma yerleştirdiler.

'CEHENNEM GİBİYDİ AMA İNANILMAZ BİR BAŞARIYDI'

Ameliyat sürecini “Cehennem gibiydi ama inanılmaz bir başarıydı” sözleriyle anlatan Nikki, “Tümörü tamamen çıkardılar ve kontrol etmek için 75 lenf nodu aldılar. Hiçbirinde kanser yoktu. Berbat bir durumun en iyisiydi ama tüm kanser gitmişti.17 Ocak'ta hastaneden ayrılabildim ve iyileşmek için annemin evine gittim. İki gün boyunca ağladım çünkü yaşadığım her şey üzerime çökmüştü” dedi.

Nikki, büyük çocuğu Reggie ile biraz zaman geçirmek için sabırsızlanıyordu. O sadece dört yaşındaydı ve neler olduğunu gerçekten anlamıyordu. Nikki, oğlunu uzun zamandan beri neredeyse hiç görmemişti. Onu ve yeni doğan kızımı kucağıma almak için sabırsızlanıyordu.

“Connie'nin hayatının o ilk birkaç haftasını kaçırmak çok zordu. Geri döndüğümde hala iyileşme sürecindeydim ve olmak istediğim gibi bir anne olamıyordum. Onu düzgün bir şekilde kucağıma alabilmem ya da bezini değiştirebilmem için beş hafta geçmesi gerekti” diyen Nikki şubat ayındaki doğum gününde üç ay boyunca önleyici kemoterapiye başladı ve bir yandan da yeni bir anne olmanın yollarını arıyordu.

Mayıs ayında kemoterapi bitti ve Nikki de ailesiyle birlikte kısa bir tatile çıkarak kutlama yaptı ve daha sonra kansersiz yaşamı için bir parti verdi. Temmuz ayında kapalı ameliyatla bir operasyon daha geçirdi ve artık stoması yoktu.

Nikki, “Kanser hamileliğimin ilerleyen dönemlerinde tespit edildiği için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum, böylece Connie'nin sağ salim dünyaya gelme şansı oldu. O benim mucize çocuğum” dedi.

TAM İYİLEŞİYORKEN BABASINI KAYBETTİ

Ancak Nikki’nin hayatında başka kalp kırıklıkları da yaşanıyordu. Haziran 2023'te, Nikki hastanedeyken babasına, kanserinin geri dönmesinin ardından üç aylık ömrü kaldığı söylendi.

“Kanserin geri dönmesinin ardından babamla sadece 17 gün geçirebildik. Onu kaybettiğim için yıkılmıştım. Anneliğin tadını çıkarmam gereken bir dönemde etrafımda çok fazla travma yaşanıyordu” diyen Nikki ekledi:

“Şu anda beş yıllık bir gözetim programındayım, yani kan testleri ve yıllık taramalar yaptırıyorum. Şimdi amacım mümkün olduğunca sağlıklı ve mutlu yaşamak ve stoma kullanımı konusunda farkındalık yaratmak. Kansersiz hayatımı kutlamak için, teşhisten iki buçuk yıl sonra koluma ‘şanslı’ dövmesi yaptırdım. Şimdi ona her baktığımda, hayatta kaldığım her şeyi hatırlıyorum.”

Nikki, şimdi sponsorlu yürüyüşlerle para topluyor ve internette aşırı işlenmiş gıdalar hakkında farkındalık yaratmak için mücadele ediyor. Genç nesillerin sağlıklı beslenme konusunda dikkatli olmalarını istiyor.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Oxford Üniversitesi Hastaneleri'nde Danışman Kolorektal Cerrah olan Kat Baker, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktora görünmenizi söylüyor.

--İshal, kabızlık veya dışkı kıvamında değişiklikler gibi bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler

--Rektal kanama veya dışkıda kan

--Belirgin bir neden olmaksızın devam eden karın ağrısı veya rahatsızlık

--Açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk

--Bağırsak hareketinden sonra bağırsağın tamamen boşalmadığını hissetmek

--Acil tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek ancak oraya gittiğinizde hiçbir şey olmaması

--Karında ele gelen bir kitle veya yumru