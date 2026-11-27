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Kalp, insan vücudunda kanserden neredeyse tamamen korunan tek organımızdır. Uzun yıllar boyunca bilim insanları bunun tam olarak nedenini çözememiş, kalp dokusunun bu hastalıktan nasıl böyle bir bağışıklık kazandığını merak etmişti. Ancak son dönemde gerçekleştirilen çığır açıcı araştırmalar, bu gizemi aydınlatmakla kalmadı; aynı zamanda kanser tedavisinde tamamen yeni ve ezber bozan yöntemlerin kapısını araladı.

Primer (birincil) kalp tümörleri, yani başka bir organdan yayılan değil, doğrudan kalp dokusunda gelişen kanserler, tıp literatüründe son derece nadir görülen vakalar ve genel popülasyonda binde birin çok altında, yok denecek kadar az bir oranda ortaya çıkar. Üstelik bu nadir vakaların da çok büyük bir kısmı iyi huyludur; yani diğer organlara yayılma eğilimleri düşüktür. Yine de büyüyerek kan akışını engelleyecek boyuta ulaştıklarında hayati risk oluşturabilirler. Peki, diğer tüm dokuları kolayca ele geçirebilen bu amansız hastalığa karşı kalbi bu kadar güçlü kılan nedir?

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HÜCRE BÖLÜNMESİNİN AZLIĞI VE KALBİN AVANTAJI

Bilim dünyası uzun süredir kalbin, diğer organları kansere açık hale getiren temel özelliklerden birinden mahrum olduğunu biliyordu: Sık hücre bölünmesi.

Vücudumuzdaki doku ve organların hücreleri, eskiyen veya hasar gören yapıları yenilemek için sürekli olarak bölünür. Hücreler ne kadar çok bölünürse, kansere yol açabilecek DNA hatalarının (mutasyonların) ortaya çıkma riski de o kadar artar. Örneğin, her birkaç günde bir kendini yenileyen bağırsak astarı, yüksek bölünme hızı nedeniyle bağırsak kanserlerinin sık görüldüğü dokulardandır.

Buna karşın, kalp kası hücreleri yani kardiyomiyositler doğumdan kısa bir süre sonra bölünmeyi büyük ölçüde durdurur ve yetişkinlik dönemine geçildikçe sayıca çoğalmak yerine sadece boyut olarak büyür. Uzmanlar, ölen kalp hücrelerinin yerine yenilerinin gelmemesinin ve düşük bölünme oranının, kalbi kansere karşı koruyan ilk büyük etken olduğunu belirtiyor.

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KALBİN POMPALAMA GÜCÜ: KANSER HÜCRELERİ İÇİN AŞILMAZ BİR DUVAR

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nden bilim insanları ise kalpte kanserin bu kadar nadir görülmesinin ardında bambaşka ve şaşırtıcı bir neden daha keşfettiler.

Araştırma, kanser hücrelerinin, günde ortalama 100.000 kez kasılıp gevşeyen bir organda üzerlerine binen devasa mekanik kuvvetlere karşı hayatta kalamadığını ortaya koydu. Kalbin pompalama eyleminin yarattığı sürekli darbe, tümör hücreleri daha yerleşme fırsatı bulamadan büyümelerini durduruyor.

Ekip bu teoriyi test etmek için, kalp atış hızı normalin çok altında olacak şekilde genetik olarak değiştirilmiş laboratuvar hayvanlarına insan kanseri hücreleri enjekte etti. Science dergisinde yayımlanan sonuçlar, kalbin mekanik yükü (pompalama hızı) düşürüldüğünde kanser hücrelerinin hızla çoğalmaya başladığını, kalp normal çalıştığında ise öldüklerini açıkça gösterdi.

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HÜCREYE "BURADA BÜYÜYEMEZSİN" SİNYALİ

Olayın sadece kanser hücrelerinin fiziksel olarak ‘ezilmesinden’ ibaret olmadığı da anlaşıldı. Kalbin pompalama hareketi, kalpte gelişebilecek herhangi bir kanser hücresinde çoğalmayı durduran bir mekanizmayı da tetikliyor.

Bu süreçte Nesprin-2 adı verilen bir protein üretiliyor. Bu protein, kanser hücresinin çekirdeğine doğrudan bir sinyal göndererek ortamın elverişsiz olduğunu ve üremeyi durdurması gerektiğini bildiriyor. Ancak kalp durduğunda veya çok düşük hızda pompalama yaptığında bu koruyucu protein üretilemiyor.

Araştırmanın lideri moleküler biyoloji profesörü Serena Zacchigna, kalbin sürekli mekanik aktivitesinin tümör hücrelerinin büyümesini fiziksel olarak engellediğini ve kardiyak ortamın bu hücreler için son derece elverişsiz olduğunu vurguluyor.

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YENİ BİR UMUT: MEKANOTERAPİ VE GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Trieste ekibi şimdi, cilt veya meme kanseri gibi diğer kanser türlerini tedavi etmek amacıyla, tümör bölgesine benzer bir mekanik yük uygulayarak malign hücre büyümesini baskılayabilecek giyilebilir tıbbi cihazlar geliştirmek üzerine çalışıyor.

Tümörleri tedavi etmek için mekanoterapi yani dış basınç kullanma fikri başka araştırma merkezlerinin de odak noktasında.

Galway Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zekâ yardımıyla çevredeki dokular tarafından sıkıştırılan kanser hücrelerine ne olduğunu inceledi. Bu yıl yayımlanan sonuçlar, dış basıncın tümör hücresinin ikiye bölünmek için ihtiyaç duyduğu suyu çekmesini engellediğini ve böylece çoğalmayı durdurduğunu kanıtladı.

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Biyomedikal mühendisliği doçenti Dr. Eoin McEvoy, bazı kanser türlerinde dış sıkıştırmanın büyümeyi yavaşlatabileceğini ancak bazı dokularda tümör sıkıştırmasının kanserin yayılmasını da teşvik edebileceğini belirterek bunun "iki ucu keskin bir kılıç" olduğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle uzmanlar, doğrudan dış basınç uygulamak yerine, kanser hücrelerini düşük seviyelerdeki basınca bile duyarlı hale getirecek ve büyüme/bölünmelerini engelleyecek koruyucu proteinleri tetikleyecek akıllı ilaçlar geliştirmenin çok daha güvenli ve etkili bir yol olabileceğini ifade ediyor.