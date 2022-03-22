Kanola nedir, nerelerde kullanılır? Kanola yağı faydaları ve zararları

Kanola, kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir. Kanola tanesinde bulunan %38-50 yağ ve %16-24 protein ile önemli bir yağ bitkisidir.

Kanola bitkisi canlılar için zararlı olan erüsik asit ve glukosinolat içerse de yağı bitkisinin aksine, zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmaktadır.

Kanola yağı faydaları nelerdir?

Kanola yağının omega-3 yağlarına (%9-11%) doyurucu katkısına ek olarak, aynı zamanda sağlıklı bir yağ olan tekli doymamış yağda (%63) çok yüksektir. Kanola yağı ayrıca, vücudunuzdaki kolesterol emilimini azaltan fitosteroller, moleküller içerir.

Doymuş yağ söz konusu olduğunda, kanola yağı diğer yağlara kıyasla en düşüktür:

Kanola yağı %7 doymuş yağdır

Ayçiçek yağı %9 doymuş yağdır

Mısır yağı %13 doymuş yağdır

Zeytinyağı %14 doymuş yağdır

Kanola yağı zararları nelerdir?

Kanola yağı, birçok gıdada yaygın olarak bulunan omega-6 yağları açısından zengin olduğundan, diyetinizdeki omega-6 miktarına omega-3 miktarına kıyasla katkıda bulunabilir. Bazı araştırmalar, omega-6'nın omega-3'e oranının yüksek olmasının, Alzheimer, obezite ve kalp hastalığı gibi belirli hastalık ve durumlar riskinizi artırabileceğini göstermektedir .

Kanola yağı da oldukça rafinedir. Bu, yağı çıkarmak için ısı ve kimyasallar kullanan bir süreçten geçtiği anlamına gelir. Bu, sunduğu besin miktarını azaltabilir.

Kanola yağı nerede kullanılır?

Hafif aroması, yüksek duman noktası ve pürüzsüz dokusu nedeniyle kanola yağı en çok yönlü yemeklik yağlardan biridir. Bir dizi yemekte ve pişirme yönteminde kullanabilirsiniz, örneğin: