Kanal tedavisi nedir, ne kadar sürer? Kanal tedavisiyle ilgili merak edilenler

Kanal tedavisi, dişin pulpa adı verilen canlı dokusunun dişten uzaklaştırılması ve boşluk oluşan kısımların uygun malzeme ile doldurulması işlemidir. En sık yapılan diş tedavilerinden biri olan yöntem, çok derin olan diş çürükleri veya dişlerin canlılığını yitirdiği durumlarda uygulanır. Önceden uzun seanslar gerektiren kanal tedavisi, günümüzde ilerleyen teknoloji ve yöntemlerle daha kısa sürede yapılabiliyor.

Kanal tedavisi neden yapılır?

Dişin kök kanallarındaki pulpa adı verilen canlı dokularda iltihaplanma mevcutsa veya canlılığını kaybetmiş durumdaysa, kanal tedavisi uygulanır. Çünkü bu dokular kendini yenileyemez ya da onaramaz. Ayrıca dişe uygulanan bazı işlemler ve oluşan kırık veya çatlaklar da pulpanın iltihaplanmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Bu durumda tedavi uygulanmazsa dişte ağrı ve apseye neden olabilir.

Kanal tedavisi nasıl uygulanır?

Kanal tedavisinde, dişteki çürük temizlenir ve zarar gören doku alınır. Sinir ve doku artıkları da çıkarılır. Dişin içi dikkatlice temizlenir ve ardından uygun dolgu maddeleri için doldurulup kapatılır.

Kanal tedavisi ne kadar sürer?

Dişteki enfeksiyon durumu ve kök kanal sayısı tedavi süresini etkileyebilir. Bazı durumlarda kanal tedavisi, tek bir seansta da tamamlanır. İşlemin uygulanma süresine göre kanal tedavisi ortalama olarak 1-1,5 kadar sürede yapılabilir.