Kan tahlili sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? Kan tahlili sonucu öğrenme bilgileri

Tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorgulanan kan tahlili sonucu öğrenme işlemi e-Nabız platformu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sağlık Merkezleri tarafından alınan kan tahlilleri, kısa süre içerisinde sisteme yükleniyor ve hastalar tarafından görüntülenebiliyor. Peki, kan tahlili sonuçları ne zaman, kaç günde çıkar? İşte kan tahlili öğrenme ekranı...

Kan tahlili sonucu ne zaman çıkar?

Özel hastanelerde ya da özel kliniklerde uygulanan kan testleri sonuçları da en geç 2 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Sağlık ocağı (Aile Hekimliği) merkezlerinin Online Laboratuvar Tahlil Sonuçları ise internet ortamında vatandaşların kullanımına açıktır.

Sağlık Ocağında yaptıracağınız kan sonuçlarını ertesi gün almak için saat 13:00'ten önce kan vermeniz gerekiyor. Cuma günü yapılan tahlillerin sonuçları da pazartesi günü açıklanmaktadır. Kan tahlilinizi verdikten sonra tahlil tüpünüzün üzerindeki numarayı almayı ihmal etmeyin. Çünkü sorgulama yapabilmek için bu numarayı bilmeniz gerekmektedir.

Kan tahlili sonucu öğrenme ekranı

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

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