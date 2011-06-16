Kamp Dünyası'nın En Eğlenceli Etkinlikleri

Çocukların sağlıklı, güvenli, eğitici ve eğlenceli bir kamp yaşamaları için özenle hazırlanmış bu organizasyona hazır mısınız?

Kamp Dünyası çocukların yorucu okul eğitiminin ardından iyi bir tatil yapmaları, eğlenirken öğrenmeleri, paylaşma ve dostluk duygularını geliştirmeleri, daha üretken, özgüveni gelişmiş ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey olmalarını sağlayabilmek için bu yıl da yaz kamplarına devam ediyor. Ören ve Abant’ta çeşitli yaz kampı programları sunuyor.



Oksijen cenneti Burhaniye Ören’de Efem Tatil Köyü kamp boyunca öğrencilere hizmet verecektir. İngilizce, Tiyatro, Müzik, Yüzme, Scuba, Tenis, Basketbol, Voleybol, Futbol, Eskrim, Okçuluk, Dart, Tekne ve çevre gezileri, Gece Eğlenceleri gibi aktivitelerle programlanmış kamplar yaşayacaklar.

Ören Deniz Kampı:



24 Haziran- 08 Temmuz 2011

Yaş Aralığı: 9-14 ve 15-17



Yüzme ve Spor Kampı:



1.Dönem: 24 Haziran – 30 Haziran 2011

2.Dönem: 02 Temmuz – 08 Temmuz 2011

Yaş Aralığı: 9-14 ve 15-17



Basketbol Kampı:



1.Dönem: 24 Haziran – 30 Haziran 2011

2.Dönem: 02 Temmuz – 08 Temmuz 2011

Yaş Aralığı: 11-13 ve 14-16



Ağustos Deniz Kampı:



12 Ağustos – 20 Ağustos 2011

Yaş Aralığı: 12 -17



Abant Doğa ve Spor Kampı:



01 Ağustos – 11 Ağustos 2011

Yaş Aralığı: 9-14 ve 15-17

Tiyatro, Müzik, Resim, Voleybol, Futbol, Eskrim, Okçuluk, Dart, Doğa Sporları, Çadır Kampı, İzcilik, Trekking, Çevre ve Kültür Gezileri, Gece Eğlenceleri gibi aktivitelerle programlanmış 10 günlük bir kamp yaşayacaklar.