Kamkat (Kamkuat) nedir? Faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmeli?

Kamkat meyvesinin kabuğu ile tüketilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Serkan Tutar, bu minik meyvenin faydalarını şöyle anlattı:

- Kokusu hepimizin sevdiği bergamotu andırır. Özellikle tatlı ihtiyacını bastıran meyvelerden biridir.

- C vitamini içeriği yüksek olan kamkat, güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeni ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

- Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmanızı ve hasta olmanızı engeller.

- A vitamini içeriğinin yüksek olmasının yanı sıra B1, B2 ve B3 vitamini içeriği de yüksektir. Bu vitaminlerin yüksek olması sinir sisteminizin düzenli çalışmasına katkısı vardır.

- Kalsiyum içeriği yüksek olan kamkat, kemik ve diş sağlığı içinde önemli bir meyvedir.

- Yüksek kolesterolü olan kişiler için düzenli tüketilmesi önerilir. Bu şekilde kolesterolünüzde uzun süreli düşüşler yaşarsınız. Aynı şekilde tansiyon problemi olan bireyler de tüketebilir.

Kamkat nasıl tüketilir?

Kumkuatın faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için taze olarak, soyulmamış ve bütün olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Şeyma Yılmaz, şöyle devam etti: "Kabuğuyla birlikte tüketildiğinden iyi yıkanmalıdır. İçindeki ekşimsi tattan hoşlanmazsanız yemeden önce meyveleri parmaklarınızın arasında hafifçe bastırarak yuvarlayın. Bu işlem tatlı kabuğunun ve etli kısmının aromalarının karışmasına yardımcı olur. İçerisindeki acımsı çekirdekleri tüketebilir ya da çıkarabilirsiniz. Taze olarak tüketilebildiği gibi püre haline getirilip kek, turta ve kurabiyelere katılabilir, reçeli, marmelatı yapılabilir, taze dilimlenmiş olarak sandviçlere, salatalara eklenebilir ve çayı demlenerek tüketilebilir. Kumkuatı satın alırken parlak, dolgun ve turuncu olanları seçilmeli, üzerinde yumuşak koyu lekeler olanları satın alınmamalıdır."