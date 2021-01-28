Kalsiyum deposu pırasa sindirimi düzenliyor, kabızlığı önlüyor

Kalori düzeyinin düşük olması nedeniyle pırasanın çok iyi bir sağlıklı beslenme ve diyet besini olduğunu söyleyen Diyetisyen Funda Tuzgöl, faydalarını şöyle sıraladı:

- Pırasa bir prebiyotiktir. Prebiyotikler kolon bakterilerinin sayı ve aktivitelerini artırmakla birlikte probiyotiklerin (bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaları düzenleyen mikroorganizmaların) aktivitesini artıran sindirilmeyen karbonhidratlardır. Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlığı düzenler. Bir porsiyon pırasa yemeği, bir küçük boy muz, bir küçük boy soğan ve sarımsak, bir yetişkinin günlük prebiyotik gereksinimini karşılamaktadır.

- Yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri kalsiyum nedeniyle süt ve ürünleri ile başa baş gitmektedir. Hatta tüketimleri halinde içerdikleri kalsiyum fosfor oranının 1’e eşit olması nedeni ile yeşil yapraklı sebzelerin kalsiyumunun vücut tarafından kullanılabilirliği süt ve ürünlerine oranla çok daha yüksektir. Sebzelerin kalsiyum içeriklerini sıralayacak olursak 100 gramında 240 mg kalsiyum içeren en yüksek maydanoz, ikinci sırada ise 100 gramında 120 mg kalsiyum içeren pırasa yer almaktadır. Bu demektir ki pırasa çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

- Pırasanın antiseptik olduğuna dair çeşitli çalışmalar da yer almaktadır.

- Sebzelerden havucun 100 gramı 1100 mg A vitamini içermektedir. Vitamin A içermesine göre sebzeleri sıraladığımızda havucun ardından ıspanak gelmekte ve üçüncü sırada da 100 gramında 330 mg A vitamini içeren pırasa yer almaktadır. Bu nedenle zeytinyağlı yemekler arasında sıklıkla gördüğümüz pırasa tüketimi kuvvetli bir antioksidan ve göz sağlığına olumlu etkileri olan yağda eriyebilen A vitamini için çok iyi bir kaynaktır.

- Pırasanın fazla tüketimi ile ilgili ortaya çıkabilecek en önemli tehlike bağırsak hareketlerinin aşırı derecede hızlanmasıdır.





Pırasa alırken nelere dikkat edilmeli?

Sindirimi düzenleyen besin lifi bakımından da oldukça zengin olan pırasanın aynı zamanda A, C, K ve B6 vitaminleri için çok iyi bir kaynak olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, pırasa seçerken nelere dikkat edilmesi ve nasıl muhafaza edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi. "İyi bir pırasanın koyu yeşil yaprakları ve beyaz bir alt kısmı olmalıdır" diyen Pınar Kural Enç, sözlerine şöyle devam etti: "Dışını saran yapraklar veya beyaz kısmı üzerinde herhangi bir çürük, çatlak veya sarılaşma olmamalıdır. Pırasa yılın her ayı bulunabilir ancak en iyi zamanları sonbahardan, bahar aylarının başlangıcına kadar olan dönemdir. Taze pırasa buzdolabında, yıkanmadan muhafaza edilmelidir. Bu şekilde tazeliğini 1 hafta-10 gün arasında koruyabilir. Bir poşette saklamak sebzenin nemini muhafaza etmesine yardımcı olur. Pişmiş pırasa ise oldukça kolay bozulur, bu nedenle buzdolabında dahi olsa 2 günden uzun süre saklanmamalıdır. Sonuç olarak pırasa; içerdiği önemli vitamin, mineral ve antioksidanlar ile beslenme programınızda bulunması gereken, sağlığa faydaları ile öne çıkan bir sebzedir. Ayrıca soğan veya sarımsak yemeyi sevmiyorsanız aynı aileden olan pırasayı bunlara alternatif olarak tüketebilirsiniz."